Ex-drugsverslaagde Patrick is opeens rolmodel: 'Dat vind ik soms wel lastig'

Naar aanleiding van Van der Jagts optredens in het televisieprogramma 'Het Rotterdam Project' van Beau Van Erven Dorens, besloot burgemeester Aboutaleb dat de politie minder boetes zou gaan uitschrijven aan daklozen en dat daklozen op een andere manier moeten worden geholpen. Caveman was daar blij mee, maar ziet nu dat veel agenten toch weer in het oude patroon vervallen.

Caveman, die door het programma van Van Erven Dorens van een zeventien jaar lange drugsverslaving afkickte én een huis vond, neemt Sander de Kramer mee naar treinstation Blaak, waar hij vroeger als dakloze buiten sliep. "Zelfs als het hard vroor, lag ik buiten", vertelt Van der Jagt. "Hoe ik dat volhield? Door mezelf te verdoven met drank en drugs. Anders was het niet te doen."

Tekst gaat verder onder video



Bezig met scoren

Caveman vertelt in het programma openhartig over zijn tijd als dakloze verslaafde. "Ik rende de hele tijd achter mijn drugs aan: ik was altijd bezig met scoren. Daardoor heb ik veel fouten gemaakt. Ik heb mezelf schade toegebracht en ook mijn vrienden. Ik was een dief en leefde van stelen. Ik deed echt álles om aan drugs te komen."

Het kantelmoment was toen Van der Jagt van Beau Van Erven Dorens een mobiele telefoon kreeg. Daarmee kon hij voor het programma gebeld worden, maar hij kon er ook mee fotograferen. "Zo ontdekte ik het fotograferen. In de eerste dagen maakte ik al iets van 1500 foto’s, ik vond het geweldig om te doen. Niet veel later kreeg ik mijn eerste expositie in Galerie Mama in de Witte de Withstraat. Tijdens de feestelijke opening kreeg ik behoefte aan drugs en ik verliet de opening om drugs te gaan scoren. Toen opeens dacht ik: 'Waar ben ik nou mee bezig? Dit wíl ik niet meer.' Dat was het moment dat ik besloot om te gaan afkicken. Het was genoeg geweest."

Tekst gaat verder onder video



Nooit meer terugvallen

Van der Jagt, die tijdens het programma de kijker positief emotioneerde, zwoer de drugs af. Al was dat volgens hem wel een gevecht. "Als je een tijdje clean bent, komt toch dat duiveltje in je hoofd dat zegt: 'Ah joh, zo erg was het allemaal niet. Waarom zou je nog doorgaan zo? Je ziet er nu toch weer goed uit, dus je kunt best wel een biertje drinken.' Op dat soort momenten moest ik sterk zijn. Ik heb nu een lieve vriendin, een huis en ik heb een eigen bedrijf. Maar toch heb ik het nog steeds wel eens moeilijk. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ik zou nooit meer willen terugvallen."

Van der Jagt is tegenwoordig beroepsfotograaf en spreker. Hij beseft dat hij heel veel Nederlanders heeft geïnspireerd. Toch ziet hij zichzelf niet als rolmodel: "Ik vind het eerlijk gezegd af en toe best lastig. Een rolmodel ben je niet voor een dag. Dat ben je altijd. Ik ben ook maar een mens. Ik heb ook mijn mindere dagen. Dagen dat ik minder vrolijk ben. Dan kan ik niet altijd superpositief reageren."

Tekst gaat verder onder video



Trots

"Maar het belangrijkste vind ik dat ik uitstraal dat ik in mensen geloof. Hoe diep sommige mensen ook zitten... ik heb geloof dat ze er bovenop komen. Óók als mensen het zelf niet meer geloven. Ik was zelf eigenlijk opgegeven. Maar kijk eens waar ik nu sta. Ik ben afgekickt en ik heb mijn eigen bedrijf. In tweeënhalf jaar tijd is alles veranderd. Daar ben ik trots op. En dat wil ik graag uitstralen naar andere mensen."