Ontvoerders uit Rotterdam en Spijkenisse lopen tegen de lamp bij avondklokcontrole

De mannen zaten rond half 1 's nachts met een 21-jarige man uit Rijen en het slachtoffer in een auto aan de Bouvignedreef in Breda. Boa's wilden het voertuig controleren vanwege de avondklok en vonden dat de inzittenden zich verdacht gedroegen. Ze vermoedden dat ze onder invloed waren van verdovende middelen. Daarom schakelden ze de politie in, die op dat moment bezig was met een melding van een ontvoering.

Na politiecontrole bleek dat de vierde inzittende van de auto de ontvoerde persoon was. De mannen zijn aangehouden. Na doorzoeking van de auto vonden agenten een groot mes. Zowel de auto als het mes zijn in beslag genomen.

Het slachtoffer heeft geen lichamelijke verwondingen opgelopen. Hij heeft aangifte gedaan. Waarom de man werd ontvoerd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waar het slachtoffer vandaan komt: de politie kan daar geen antwoord op geven.