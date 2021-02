HC Rotterdam vergeet zichzelf te belonen tegen koploper Bloemendaal

"Het is een mix van teleurstelling en trots", zeiden zowel trainer Albert Kees Manenschijn als aanvoerder Jeroen Hertzberger na afloop van de wedstrijd. Lange tijd stond HC Rotterdam op voorsprong totdat een strafbal in het derde kwart van Bloemendaal de stand gelijktrok. In de absolute slotfase schoot Bloemendaal-speler Roel Bovendeert de winnende binnen.

Van twee naar vier

In de laatste seconde kwam HC Rotterdam nog dichtbij maar de allerlaatste strafcorner vond in eerste instantie de paal en werd daarna naast gewerkt. "Vorige week maak je er zeven tegen HGC en nu maak je er maar eentje, terwijl de wedstrijd identiek was", vervolgde Hertzberger, die zelf verantwoordelijk was voor de 1-0 en daarna een strafbal mistte om er 2-0 van te maken.

Door de nederlaag zakt HC Rotterdam van de tweede naar de vierde plek in de hoofdklasse. Het geeft aan hoe klein de verschillen in de afdeling zijn: Rotterdam heeft even veel punten als de nummer twee en drie, Pinoké en HGC, terwijl Kampong op de vijfde plek slechts één punt minder heeft. "Maar ik kijk eigenlijk niet naar de stand", legt Hertzberger uit. "Dat speelt ook veel fijner vind ik, het enige dat ik weet is dat we morgen tegen Kampong weer een topper spelen."

