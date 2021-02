25 jaar na de CMI-brand: 'We zagen rookwolken in álle kleuren'

Een huizenhoge rookwolk slaat op woensdag 28 februari 1996 uit een pand aan de Keilestraat in Rotterdam-West. Het is zondag 25 jaar geleden dat met name Rotterdam, Heijplaat, Pernis, Hoogvliet en Spijkenisse urenlang in de ban zijn van de brand bij het bedrijf CMI.

Bij CMI liggen chemische stoffen opgeslagen. De wolk trekt vanuit de Keilehaven over de Maas richting Heijplaat en Pernis, en verder naar Hoogvliet en Spijkenisse. Op sommige plekken is het donker. De sirenes gaan en geluidswagens rijden rond: iedereen moet binnen blijven.

Het is een dag die bij veel mensen nog vers in het geheugen ligt. Waar het voor de één een angstige dag is geweest, was het voor de ander een avontuur. Rijnmond blikte vijf jaar geleden met onder andere de burgemeester, brandweer en politie terug op de CMI-brand.



De oproep van Rijnmond om herinneringen aan die dag te delen, levert verschillende verhalen op. Theo van der Meer was vlakbij toen de brand uitbrak: "Ik was werkzaam aan de Keileweg bij het GEB toen de brand bij CMI begon. We zaten een uur of twee lang te kijken naar de rookwolken en steeds veranderden de kleuren van zwart naar geel naar wit enzovoort. We hoorden via de radio dat alle deuren en ramen gesloten moesten worden, omdat de rook richting Hoogvliet en Spijkenisse ging."

Rookwolken in alle kleuren

Van der Meer woonde in Spijkenisse en besloot zijn vrouw op haar werk in Vlaardingen op te gaan halen om naar huis te gaan. "Onderweg tussen Kethelplein en Beneluxtunnnel was er een witte mistige lucht, die prikkelend aanvoelde in je neus en keel. Van dichtbij de brand bewonderen bleek, als de wind verkeerd stond, wel erg gevaarlijk te zijn. Maar op dat moment besefte je dat niet."



Ook Carla van der Marel werkte vlakbij CMI. Ze was aan het werk in haar donkere kamer toen ze werd gebeld dat er iets aan de hand was: "Ik keek uit het raam aan de voorkant en zag werkelijk wolken in alle kleuren. Rood en geel, nou je begrijpt het wel... Meteen de ramen dicht en gezwind naar de achterkant, m'n katten binnenroepen en ook daar de ramen sluiten."

Spelende kinderen

Bij de school waar Van der Marel op uitkeek, waren de kinderen aan het buitenspelen. "Boven de herrie uit heb ik geprobeerd de begeleiders te alarmeren. Mijn spastisch armgewapper en gebrekkige gebarentaal ten spijt, ze waren niet erg onder de indruk. Tja, de giftige wolken gingen aan hen voorbij, verscholen achter het huizenblok van de Blokmakersdwarsstraat. Wat zullen ze gedacht hebben?"



De wind stond niet richting Rotterdam, maar de wolk dreef over de rivier naar het zuiden. Heijplaat, Pernis, Hoogvliet en Spijkenisse kwamen in de rook te liggen. Martina Verhoef was in Pernis: "Die dag was ik vrij van mijn werk en thuis in Pernis. Na het alarm was het heel raar stil op straat. Via Radio Rijnmond werd iedereen op de hoogte gehouden. Het dorp was voor al het verkeer afgesloten en dat vond ik best een naar idee. ’s Avonds in het journaal werd Pernis neergezet als een echt spookdorp."

Één straal water

In Spijkenisse moest ook iedereen binnen blijven, maar dat bericht kwam niet bij alle mensen aan, zo blijkt uit het verhaal van Edith Platteel: "Ik was aan het werk die dag in het (toen nog) Ruwaard van Putten ziekenhuis. Niemand mocht de straat op, dus bezoekers en patiënten bleven binnen. Buiten was de lucht geelgrijs. Tot onze grote verbijstering kwam er doodleuk iemand binnenlopen. Na mijn vraag of hij niet wist dat hij binnen moest blijven, de alarmen niet had gehoord en of hij de lucht niet erg vies en raar vond, antwoordde de man ontkennend. Hij had nergens wat van gemerkt, niets gehoord en de lucht vond hij wel meevallen."

Tekst gaat verder onder video



De hulpdiensten rukten massaal uit om de brand te bestrijden. Olof Waltman werkte bij de brandweer Schiedam. Hij was één van de brandweermannen die via de ladderwagen de brand probeerde te blussen. "Je staat maar met één straal water. Dat is behoorlijk indrukwekkend om daar te staan."

Een brandweerman gaat altijd ergens heen, waar een ander wegloopt. Olof Waltman

Iemand die destijds bij de DCMR in Schiedam werkte vertelt: "Die middag gingen mijn collega's en ik als gebruikelijk een rondje Hoogstraat doen. We waren zowat de enigen op straat. Bij terugkomst bleek dat we binnen hadden moeten blijven. De waarschuwing was op last van onder meer DCMR uitgegaan! Maar ja, als je geen radio op je werkplek mag hebben, blijf je verstoken van dit soort informatie."

Geen mobieltjes

Er was 25 jaar geleden nog geen NL Alert of andere manier van direct waarschuwen. Ook hadden veel mensen nog geen mobiele telefoon. Debbie Belterman reageerde op Facebook: "Mijn man werkte bij een bedrijf in de Keilestraat. Het was pre-mobiele-telefoon-tijd, dus ik wist niet hoe het met hem ging. Het is goed gekomen, hij is uiteindelijk met een boot geëvacueerd. Spannende dag."

Clemonda van Loenen-Visser heeft een soortgelijke herinnering: "De grootste zorg was mijn broer, die werkte ernaast en was niet te bereiken. Gelukkig belde hij op een gegeven moment dat hij in de kroeg zat. Ze waren met zijn allen daarnaartoe gevlucht en mochten niet meer weg. De stank is nog wel lang blijven hangen."

Snel naar huis

Nick Kruit van tien jaar oud woonde in de wijk Oudeland in Hoogvliet: "Ik kwam net uit school toen de sirenes afgingen en er een politieauto door de straat kwam met luidsprekers. Ik ging als een speer naar mijn opa en oma die op steenworp afstand van mijn school woonden."

Ook kinderen van een basisschool in Pernis waren op tijd thuis, zo vertelt Cor ’t Hart: "Er was wel even onduidelijkheid en dus verwarring. Wat te doen? Alle kinderen en collega’s van OBS Het Waterschip in Pernis nog binnen het schoolgebouw houden of iedereen snel naar huis laten gaan. De (roze) wolk kwam recht op ons dorp af. Iedereen kon gelukkig nog net naar huis."

Laura Hogewoning-den Haselaar moest juist op school blijven: "Ik was zeventien en woonde toen in Spijkenisse. Op dat moment was ik op school. Wij moesten allemaal binnen blijven tot sein veilig was gegeven en we naar huis mochten."

Ook Pascal Kerklaan was toen in Spijkenisse: "Die woensdag 28 februari is de dag dat mijn zoon het Ruwaard van Putten ziekenhuis mocht verlaten, nadat hij op 16 februari te vroeg was geboren. De stank en rook kwam richting Spijkenisse, waardoor we die dag heel lang kraamhulp hadden omdat ze niet naar huis kon."

Ontsmettingsstraat

Frits Hartman werkte bij de brandweer Capelle. Ook hij werd ingezet bij de CMI-brand. "Ik kwam aan en kreeg te horen: 'Jij gaat de ontsmettingsstraat op orde brengen.’ Daar hadden we weinig ervaring mee", vertelt Hartman.

Vanwege de chemicaliën die bij CMI lagen opgeslagen, moest iedereen die op het terrein was geweest door die ontsmettingsstraat. Er kwamen containers om de bluskleding in te doen, de Roteb legde douches aan. Hartman: "Iedereen die van het terrein af kwam, moest in ondergoed die ontsmettingsstraat in."

Voor iedereen lag daarna een overall en gympies klaar. "Die waren overal vandaan gehaald", herinnert Hartman zich nog. Op een gegeven moment zag hij toenmalig burgemeester Bram Peper en zijn gevolg van het terrein af komen. "Ik dacht: 'Die zijn van mij’ en zei: 'Jullie moeten door de ontsmettingsstraat.' Ze zeiden: 'Dat doen we later' en zijn niet gegaan", aldus Hartman.

Het nablussen van de brand bij CMI heeft dagen geduurd. De gemeente Rotterdam draait op voor de kosten van de sanering van het terrein. De directeur van CMI wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden en een boete van 250 duizend gulden voor het verkeerd opslaan van chemicaliën. De gemeente wordt verantwoordelijk gesteld voor het gebrek aan toezicht op het naleven van de regels bij CMI.