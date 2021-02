Magneetvisser hengelt heuse handgranaat naar boven uit De Rotte

Volgens de magneetvisser heeft de politie de kade bij de Crooswijksebocht aan weerszijden afgezet. Het Team Explosieven is zaterdagmiddag opgeroepen om naar de vondst te kijken en doet onderzoek. Zij hebben op hun beurt de EOD weer erbij gehaald.

De visser in kwestie zou eerder op de dag ook al een vuurwapen naar boven hebben gehaald. Dat kan de politie niet bevestigen.



Het is niet de eerste keer dat hengelen in Rotterdam-Crooswijk opmerkelijke vondsten oplevert. Afgelopen zomer werd er een granaat uit de Tweede Wereldoorlog naar boven gehaald. In 2019 werd er door de toen 12-jarige Rick ook een handgranaat naar boven gevist. "In één keer haalde ik die granaat naar boven", zei de jongen destijds enthousiast.