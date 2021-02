Winkelend publiek Markthal geschrokken van brand in papierpers

Winkelend publiek staat nog in en buiten de Markthal Foto: MediaTV

Zo'n vijftig mensen hebben zaterdagavond rond 19:30 uur de Albert Heijn in de Markthal moeten verlaten. Er was namelijk brand ontstaan in het magazijn.

Volgens de brandweer stond er een papierpers in brand en werd het vuur door de sprinklerinstallatie 'ontdekt'. De brand was vrij snel daarna uit, maar de mensen die op dat moment in de winkel aanwezig waren moesten toch naar buiten.

Alleen sprinklers in het magazijn zijn aangegaan, dus het winkelend publiek heeft het gelukkig droog gehouden. Wel hing er nog rook in de Markthal.

De woningen rondom de Markthal hebben geen last gehad van de brand. Ook zijn er geen gewonden gevallen. De supermarkt blijft de rest van de avond gesloten, al mochten mensen nadat de brand geblust was wel even kort terug naar binnen. Mogelijk om af te rekenen.