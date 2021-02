LIVEBLOG: Bijlow keert weer terug onder de lat bij Feyenoord tegen AZ

De Radio Rijnmond Sport-uitzending begint al om 12.00 uur, vanwege de thuiswedstrijd van Sparta tegen Willem II. Na de wedstrijd van de Rotterdammers uit West, gaan we meteen door met de voorbeschouwing op AZ-Feyenoord.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn de commentatoren in Alkmaar, Bart Nolles presenteert de show, die tot 19.00 uur duurt.

Luister hieronder mee met de radio-uitzending. Tekst loopt door onder livestream.



Weerzien met Clasie en 'BMI'

Voor Jordy Clasie en Bruno Martins Indi is het vanmiddag een weerzien met hun oude club. De twee groeiden op bij Feyenoord en komen in een gesprek met Frank Stout lang aan het woord over hun tijd bij de Rotterdammers.

Op de radio zullen er ook twee delen van dit gesprek te horen zijn. Praat onder dit bericht mee over de wedstrijd.

AZ - Feyenoord (Aftrap 16:45 uur)

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcü, Toornstra; Berghuis , Linssen, Sinisterra