Hoofdrol voor ongelukkige Fortes bij pijnlijke nederlaag Sparta tegen Willem II

Sparta heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden tegen Willem II. Op het eigen Kasteel speelden de Rotterdammers weinig klaar tegen de Tilburgers, die door twee goals in de tweede helft aan het langste eind trokken. Daarmee ziet Sparta de onderste ploegen op de ranglijst steeds dichterbij komen.

De Rotterdammers begonnen nog aardig op een zonnig Kasteel. Na een kleine tien minuten haalde Abdou Harroui uit van buiten het zestienmetergebied, maar Willem II-keeper Aro Muric bokste de bal weg. Meteen daarna kopte spits Lennart Thy de bal net voorlangs. Na het openingskwartier kwam Willem II iets beter in de wedstrijd.

De Tilburgers werden vooral via Mike Trésor Ndayishimiye een paar keer gevaarlijk tegen een steeds minder voetballend Sparta. De ploeg van trainer Henk Fraser creëerde geen kansen meer in het restant van de eerste helft en kreeg met het geblesseerd uitvallen van linksback Mica Pinto een tegenslag te verwerken. 0-0 was uiteindelijk een logische ruststand bij Sparta-Willem II.

Na rust werd het allemaal niet veel beter op het Kasteel. Nadat Willem II-verdediger Leeroy Owusu de bal nipt naast het doel van Sparta-doelman Maduka Okoye had geschoten werden de Rotterdammers na een uur spelen eindelijk weer eens dreigend. Thy kreeg wederom een moeilijke kopkans, maar knikte de bal dit keer nipt over.

Ongelukkige Fortes

Uiteindelijk was zo ongeveer de eerste doelpoging van Willem II, ruim twintig minuten voor tijd, goed voor de openingstreffer. Ché Nunnely troefde invaller Jeffry Fortes af in de lucht en knikte de bal langs Okoye. Het was het begin van het einde voor Sparta. Een kleine tien minuten na de openingstreffer ging de bal op de stip voor Willem II, nadat Fortes Vangelis Pavlidis omver duwde. Een ongelukkige invalbeurt dus voor Fortes, die na tussenkomst van de VAR ook nog eens met rood kon vertrekken vanwege het ontnemen van een directe scoringskans.

Ndayishimiye toonde zich vervolgens koelbloedig vanaf elf meter en schoot de bal door het midden binnen. Met een man minder en een 2-0 achterstand was zicht op een resultaat voor Sparta wel verkeken.

Door de nederlaag heeft Sparta nog altijd 23 punten en ziet het de onderste regionen van de ranglijst steeds dichter naderen. Zo staat Willem II inmiddels nog maar op zes punten van de Rotterdammers.

Sparta - Willem II 0-2 (0-0)

67' Ché Nunnely 0-1

78' Mike Trésor Ndayishimiye (strafschop) 0-2

78' Bijzonderheid: Rood Jeffry Fortes (Sparta)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels (62' Fortes), Vriends, Heylen, Pinto (30' Meijers); Mijnans (46' Smeets), Harroui, Auassar, D. Duarte (73' Kharchouch); Thy, Gravenberch (62' Engels)

