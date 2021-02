Duitse windturbine wordt Dordtse zeearend fataal

Een in de Dordste Biesbosch gezenderde zeearend is omgekomen door een windturbine in Duitsland. De zeearend maakt deel uit van een groep van elf zeearenden met GPS-zenders. De dieren worden gevolgd om kennis op te doen over de leefgebieden en hoe de vogels uit de Nederlandse broedpopulatie overleven. De gestorven zeearend is de eerste van de zendergroep die omkomt, zo meldt natuurwebsite Nature Today.

Dirk van Straalen, ecoloog en voorzitter van de werkgroep Zeearend Nederland is niet verbaasd. Van Straalen: "Dit zagen we aankomen." Wel vraagt hij zich als voorzitter van de werkgroep af, waarom de techniek om dit te voorkómen niet breder op Nederlandse windmolenparken wordt toegepast. De ecoloog: "De techniek, het detectiesysteem, is er. In windpark Krammer zijn ze geïnstalleerd. Op een te bouwen windpark op Flakkee worden ze nog geïnstalleerd. Maar daar blijft het bij in Nederland. Wij vragen ons af waarom."

De groep vogels waar de omgekomen zeearend deel van was, hebben in 2019 een zender gekregen. Op 24 februari vloog de zeearend vanaf haar slaapplaats aan de Sellstedter See richting het wad in de monding van de rivier de Wezer. Toen de vogel de Wezer over wilde steken, werd de daling ingezet waardoor ze in een windpark terechtkwam.

Met zowel een toename in het aantal windturbines als het aantal zeearenden in Duitsland en Nederland zullen er volgens Nature Today steeds meer zeearenden door windturbines om het leven komen. In Duitsland zijn 158 gevallen van gestorven zeearenden door windturbines geregistreerd tussen 2002 en 2019. In Nederland zijn tot dusver twee gevallen bekend van aanvaringen met windturbines, beide in Flevoland.