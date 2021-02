René is de Forrest Gump van Rotterdam: van de bonnetjes van Bram tot het Torentje van Wim

Aan de muur van zijn eenvoudige etagewoning in Rotterdam Kralingen hangen foto’s van oud-premier Wim Kok, met dik plakband op karton bevestigd. ‘Bedankt voor alles. Ik vergeet jou nooit’, staat er met viltstift bijgeschreven. Het oogt als het eerbetoon van een stille fan aan de in 2018 overleden politicus. Schijn bedriegt. “Ik had het privénummer van Wim Kok en ben op bezoek geweest in het Torenkamertje.”

René ter Haar. Geen bekende Nederlander en tegelijkertijd kent iedereen hem. In mei wordt hij 65 jaar en tot voor kort liep hij de deur plat op het stadhuis in Rotterdam en het Binnenhof in Den Haag. Een echte politieke groupie, met contacten in de hoogste regionen en ooit een van de klokkenluiders in de Rotterdamse bonnetjesaffaire die Bram Peper de kop kostte. Hoogtepunten in een leven dat aanvankelijk werd getekend door tegenslagen.

René Theodorus ter Haar wordt op 17 mei 1956 geboren in de kraamkliniek aan de Henegouwerlaan in Rotterdam. “Ik heb mijn ouders nooit gekend”, valt hij met de deur in huis. “Ik ben als baby direct afgestaan, waarom weet ik niet. Het verhaal gaat dat ik een broer heb, maar ook daar weet ik niets van. Ken je Alleen op de Wereld? Remi, dat ben ik.”

Over zijn vader heeft hij gehoord dat hij een café had in de Henegouwerlaan, vlakbij de kraamkliniek dus. “Mijn ouders zijn meteen na mijn geboorte gescheiden. Mijn moeder is in 1966 hertrouwd en naar de Verenigde Staten vertrokken. Dat weet ik van de Raad voor de Kinderbescherming. Maar ik heb ze nooit meer ontmoet, heb geen foto’s, niets.”

Seksueel misbruik

De kleine René groeit op in pleeggezinnen en gaat van internaat naar internaat. Hij pakt een dik boek uit de kast van de Commissie Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. “Ik heb meegewerkt aan de verhoren. Huize de La Salle in Boxtel, daar zat ik met 800 jongens. Ik ben er misbruikt door de fraters.”

Zijn laatste internaat staat in Drenthe. “Dat was nota bene in een tehuis voor tbr-gestelden, de voorloper van tbs. Ik ben toen opgehaald door André van der Louw en Saskia Stuiveling. Ik kreeg een diner aangeboden in het Hilton Hotel in Rotterdam”. Wacht even, hoe komt ‘Remi’, met alle respect een nobody uit Rotterdam, opeens in kringen te verkeren van de burgemeester? René ter Haar gaat er eens goed voor zitten, in zijn vaste stoel in de hoek van de kamer, vlakbij het raam. Links het koffiezetapparaat, rechts de asbak en zijn shag. Alles binnen handbereik.

Hij wijst op een foto schuin boven hem, met punaises op de wand geprikt. “22 november 1963, de moord op John F. Kennedy. Door hem is mijn belangstelling voor de politiek gewekt.” Al vanaf jonge leeftijd zoekt hij contact met politici, vooral van PvdA-huize. In de tijd dat hij in het internaat zit, schrijft hij met Henk Zeevalking (D66, later staatssecretaris van justitie). “Die kende Saskia Stuiveling weer en zij had contact met Van der Louw.”

Eenmaal op zijn praatstoel rollen de namen eruit: Ed van Thijn, Wim Kok, Ruud Lubbers, Maarten van Traa, Henk Vredeling, Marcel van Dam. In zijn woonkamer heeft hij een mini-altaartje gemaakt met fotolijstjes van overleden politici en waxinelichtjes. Hij laat de uitnodiging zien voor de begrafenis van Ruud Lubbers. “Met hem heb ik gesprekken gehad over de kruisraketten, ik was tegenstander. Of we praatten over het verdwijnen van de RSV-werf.”

Klankbord

Ter Haar als het klankbord van de bevolking, als sparringpartner van premiers. Ongeloof bij de toehoorder, hij maakt het vaker mee. Heeft hij hen echt allemaal ontmoet? Hij pakt een aantal ringbanden uit de kast. Ze zitten vol met krantenknipsels en brieven. Persoonlijke brieven, gericht aan René ter Haar te Rotterdam-Kralingen.

6 juni 1994. “René, dank voor je brief. Als je wilt mag je best eens naar het Torentje komen”. Was getekend Ruud Lubbers. Nog een handgeschreven brief van de premier: “Het is erg aardig wat je me schrijft. Zorg goed voor jezelf.” 17 februari 1994, Ed van Thijn (op dat moment minister van Binnenlandse Zeken): “Reuze bedankt voor je brief. Mocht ik Saskia tegenkomen dan zal ik haar namens jou de hartelijke groeten doen”.

Maar de beste herinneringen heeft hij aan Wim Kok. “Ik kende hem al uit de Rotterdamse haven toen hij bij de FNV zat. Ik ben hem altijd blijven spreken, ook toen hij premier werd.” Op 29 oktober 1997 bezoekt hij Kok in het Torentje in Den Haag. “Ik ben met een dienstauto van Algemene Zaken opgehaald. Ik, de straatschooier uit Rotterdam!” De foto’s bewijzen het: René ter Haar keurig in het pak, op de plek naast Kok, waar menig buitenlands staatshoofd heeft gezeten. Waar gaan de gesprekken over in 1997? Actuele zaken zoals de zondagssluiting, Srebrenica en de Haagse debatten.

Uit een brief van Kok, 17 augustus 1999: “Beste René. In je laatste brief schreef je dat de Nacht van Wiegel (Voorstel voor een referendum haalde het niet door de beslissende tegenstem van VVD’er Wiegel -red) je geen goed deed en dat je de heer Wiegel graag een poepje wil laten ruiken. Wat ik ook vind van de Nacht van Wiegel, eigen rechter spelen mag zeker niet. Dan is het nog altijd beter om een biertje te drinken wanneer het warm weer is, zoals je schrijft. Daar voeg ik dan aan toe: op je gezondheid! Met vriendelijke groet, W. Kok.”

Volgens Ter Haar was hun verhouding zeer amicaal. “We spraken elkaar met ‘jij’ aan. Ik belde hem ook persoonlijk op in 1998, over Bram Peper die minister zou worden van Binnenlandse Zaken. Ik zei: Wim, doe het niet.” Ter Haar en Peper, die liggen elkaar niet zo. Hij kent de PvdA’er uit de tijd dat hij burgemeester is van Rotterdam en René dagelijks rondloopt op het stadhuis. Daar verneemt hij alle nieuwtjes, ook die politiek zeer gevoelig liggen. “Ik hoorde dingen, die ik niet mocht horen. Dan zeiden ze: ‘bekkie dicht’. Er werd het nodige gestolen daar, met name drank.”

Stemvervormer

In september 1999 maakt Radio Rijnmond bekend dat er sprake is van onjuiste declaraties op het stadhuis en dat Bram Peper daarbij mogelijk betrokken is. Een van de klokkenluiders is René ter Haar. Zijn verhaal wordt weliswaar met stemvervormer uitgezonden, maar door zijn spraakproblemen wordt hij direct herkend door Neelie Kroes, op dat moment de echtgenote van Peper. Ze reageert furieus op de beschuldigingen en zegt dat ‘een zwakbegaafde’ deze leugens verspreidt. Ze doelt op René ter Haar.

Die stapt op zijn beurt naar de politie om aangifte te doen, omdat hij de term ‘zwakbegaafd’ niet pikt. Hij legt uit: “Toen ik vijf was ben ik in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen geopereerd aan mijn hoofd. Daardoor heb ik een spraakstoornis opgelopen en stotter. Ik heb een rectificatie van Kroes geëist omdat ik niet zwakzinnig ben, maar daar heeft zij niet op gereageerd.”

Een speciale Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) stelt vast dat inderdaad sprake is geweest van onjuiste declaraties. Bram Peper treedt af als minister van Binnenlandse Zaken. In latere procedures blijkt dat er in de bonnetjesaffaire ook fouten zijn gemaakt door het onderzoeksbureau KPMG. Het leidt ertoe dat Peper zijn gezicht op het stadhuis niet meer laat zien bij diens opvolger Ivo Opstelten. Wie daar weer wel op de koffie komt: René ter Haar. “Ik had in die tijd vooral veel contact met Manuel Kneepkens van de Stadspartij. Ach, ze kenden me allemaal.”

Veel sympathie krijgt Ter Haar ook voor Pim Fortuyn. “Zijn overwinning in 2002 zal ik nooit vergeten. Het stadhuis was afgeladen vol. Ik ben nog bij Fortuyn thuis geweest, aan het GW Burgerplein.” Hij blijft de bekende namen moeiteloos aan elkaar rijgen. “Eberhard van der Laan heb ik ook een keer opgezocht in zijn ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam”.

René ter Haar is als een Rotterdamse Forrest Gump die steeds opduikt bij de groten der aarde of in het oog van de storm. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? “Ik ben gewoon heel brutaal, spreek mensen rechtstreeks aan. Als je elke dag op het stadhuis of het Binnenhof bent, dan gaan op den duur alle deuren open. Ik heb mij nooit de kaas van het brood laten eten.”

Willem-Alexander

En hopla, weer komt een anekdote uit zijn mond, die slechts met verbazing kan worden aangehoord. “Ik heb een keer geholpen in de bediening op het Rotterdamse stadhuis bij een speciale gelegenheid waar ook Willem Alexander te gast was. Die was toen nog prins. Hij zei: ‘mag ik een biertje van jou?’ Ik heb hem die vraag laten herhalen en geweigerd. Zo wens ik niet te worden aangesproken. Peper heeft mij nog op het matje geroepen.”

Momenteel komt hij niet zo vaak meer op de Coolsingel. Ter Haar beweegt zich wat moeizamer door het leven met artrose en rijdt in een scootmobiel. Er is ook minder aansluiting met de politieke bonzen van nu. Wel heeft hij een nieuwe partij gevonden waar hij vrijwilligerswerk voor doet: NIDA. “Nourdin El Ouali heeft beloofd mij een keer mee te nemen naar het Binnenhof. Ik kan daar niet zelf meer naar binnen. Al die beveiliging, ik vind het helemaal niets meer.” René ter Haar lijkt een fenomeen uit een tijd dat politici nog makkelijk aanspreekbaar waren, niet afgeschermd door voorlichters, bodyguards en detectiepoorten.

Nu hij wat meer thuis is in Kralingen en bijna ‘met pensioen’ gaat, zou hij dan toch niet willen achterhalen wie zijn ouders zijn of waren? “Nee, niet meer. Als jongetje had ik er wel moeite mee dat ik hen niet kende. Inmiddels leef ik al zolang op mijzelf en kijk eens wat ik heb bereikt: van alleen op de wereld naar het Torenkamertje! Ik laat het verder zo met mijn familie. Ik heb het altijd prima in mijn eentje gerooid.”