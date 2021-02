Opnieuw kat vast onder motorkap, hulpdiensten rukken massaal uit

Een kat heeft zich zondag vastgeklampt onder de motorkap van een auto in Rotterdam Kralingen-Crooswijk. De brandweer is druk bezig geweest het dier te bevrijden.

Zowel de dierenambulance als de politie en de brandweer zijn ter plaatse gekomen om de kat te bevrijden. Uiteindelijk is het de brandweer gelukt het dier te bevrijden, de kat is na de bevrijding weer overgedragen aan de eigenaren.

De hulpdiensten rukten zaterdag ook al uit om een kat onder een auto vandaan te halen in de Zaagmolenstraat in het Oude Noorden. Het dier stak daar de weg over en werd aangereden.