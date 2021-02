Smeets baalt van cruciale nederlaag Sparta: 'Dit moeten we onszelf verwijten'

Vooral in de tweede helft had Sparta de tegenstander pijn moeten doen, vindt Smeets. Na de wedstrijd tegen Willem II was hij boos en emotioneel. "Dat kunnen we onszelf verwijten. Dan is het heel zuur dat je deze wedstrijd verliest."

Het gat tussen de Rotterdammers en de Tilburgers, die met een zestiende plaats op een nacompetitieplek staan, is nu terug gebracht tot zes punten. "Dit was een cruciale wedstrijd. Je weet dat je een overwinning moet halen en vertrouwen terug moet krijgen", zegt Smeets.

Voorlopig moet Smeets genoegen nemen met een plek op de bank van Sparta. Als invaller kon hij tegen Willem II ook weinig betekenen. "Ik heb niks aan te merken op het spel, je drukt goed door. Maar dit duel trek je niet over de streep. Dan ga je mee in de malaise en is het zuur dat je zo moet invallen."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta-middenvelder Bryan Smeets: