Fraser na Sparta-Willem II (0-2): 'Komen zo zoetjes aan wel in die cruciale fase'

Trainer Henk Fraser zag dat Sparta zondag weer grote moeite had met het scoren van doelpunten. Zijn ploeg verloor met 2-0 van concurrent Willem II. "Het was een moeizame wedstrijd. Als de tegenstander dan scoort, weet je dat het heel pittig wordt", vertelt Fraser na afloop.

"We begonnen goed, na rust hebben we ook een korte fase mogelijkheden gecreëerd", vervolgt de trainer van Sparta. "Wat heb je dan nodig? Een doelpuntje. Dat geeft altijd meer vertrouwen. Maar dat zit er op dit moment niet in, het scoren gaat ons wat moeilijker af. Dan weet je dat dit wedstrijden zijn waarin degene die als eerst scoort vaak gaat winnen."

Fraser zag niet voor het eerst dit seizoen een matige wedstrijd van Sparta. Voor de winter speelden we ook dit soort duels, FC Emmen-thuis bijvoorbeeld. Maar toen haalden we een puntje of pakten we zelfs een sneaky overwinning. Dat is wel iets wat mij bezighoudt."

Cruciale fase

Met de nederlaag tegen Willem II komen de onderste regionen van de ranglijst steeds dichterbij voor Sparta. "Het was voor ons niet cruciaal nu, maar we komen zo zoetjes aan wel in die cruciale fase. We zullen zien wie de vechters en wie de vluchters zijn, zo simpel is het", vertelt Fraser daarover.

Is Sparta volgens de trainer stressbestendig, als het daadwerkelijk nog tot strijden tegen degradatie komt? "Dat kunnen we alleen maar ondervinden, ik ben ervan overtuigd dat ze dat kunnen. Ik kan naar zat wedstrijden teruggrijpen: neem AZ-thuis, PSV-thuis of FC Groningen-thuis. Deze ploeg kan alles. Maar het besef moet er zijn dat het nodig is. Ik kan mijn ploeg nooit kwalijk nemen dat ze er niet voor werken, maar dat is op dit moment gewoon even niet goed genoeg."