Na bijna 25 jaar stopt Barry Wijers met tafeltennis op het hoogste niveau: 'Mooi geweest'

Hij is één van de beste tafeltennissers in onze regio, maar Barry Wijers uit Rotterdam stopt op 38-jarige leeftijd met zijn sport. Dat betekent het einde van een carrière die 24 jaar lang heeft geduurd. "Op een gegeven moment is het genoeg. De coronacrisis heeft de beslissing ook iets versneld", vertelt Wijers.

In het afgelopen jaar heeft Wijers slechts twee wedstrijden kunnen tafeltennissen. Sinds oktober kwam hij niet meer in competitieverband in actie vanwege de coronamaatregelen. Het was voor Wijers lastig om te stoppen. Zijn leven stond in het teken van tafeltennis.

Luister hieronder naar het volledige interview met voormalig tafeltennisser Barry Wijers. De tekst gaat verder onder het fragment:

"Ik ben gaan nadenken over het moment waarop ik weer kon gaan spelen. Dat zou na de zomer zijn geweest. Je moet dan opnieuw voorbereiden nadat je een jaar eruit bent geweest. Het leek me daarom een goed moment om aan te geven dat het mooi was geweest", zegt Wijers.

FVT

De Rotterdamse tafeltennisser heeft een flink gevulde prijzenkast. Wijers won één keer het Nederlands kampioenschap in het enkelspel en pakte die titel meermaals in het dubbelspel. Ook met de tafeltennissers van FVT uit Rotterdam behaalde hij grote successen. Met die club werd Wijers rond de eeuwwisseling vaak landskampioen.

"Dat was heel bijzonder. We hadden een goede organisatie. Mensen die dag en nacht hiermee bezig waren. Voor mij was het perfect. Toen ik jong was, kon ik zo groeien", blikt Wijers terug. "We hadden dan vaak een buitenlandse speler in dienst met wie ik heel de week kon trainen en kon spelen."

Voorlopig stapt de Rotterdammer even uit het tafeltennis. Wijers baalt wel dat hij zijn carrière niet kon beëindigen bij FVT, omdat de Rotterdamse tafeltennisformatie failliet is gegaan. "Dat had ik altijd wel gedacht. Helaas is dat niet gelukt."