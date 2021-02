Sportoverzicht: SVH en ZPB hervatten eredivisie zonder overwinning

De waterpolomannen van SVH en ZPB HΛProductions hebben zaterdag weer de eredivisie opgepakt. Vanwege de coronastop speelden zij een aantal maanden niet. ZPB hervatte de competitie met een nederlaag. In Barendrecht was Polar Bears van Ede met 9-8 te sterk. SVH hield wel een resultaat over. De Rotterdammers, die hun eerste competiteiwedstrijd sinds een jaar speelden, pakten in Eindhoven een punt bij PSV (14-14).

Basketbal

Feyenoord Basketball hield een positief gevoel over aan dit weekend. In de dutch basketball league waren de mannen van coach Toon van Helfteren met 78-69 te sterk voor Yoast United. Na deze zege in Bemmel is de Rotterdamse basketbalformatie vierde met tien punten uit acht wedstrijden.

4Consult/Binnenland kende zaterdagavond geen moeite met Loon Lions. In Landsmeer waren de Barendrechtse basketbaldames met 92-63 te sterk. De blauwhemden staan na acht duels in de basketball league dames op de tweede plaats met veertien punten.

Hockey

De mannen van HC Rotterdam en de vrouwen van Victoria speelden dit weekend allebei twee duels.

HC Rotterdam werkte zaterdag de topper in eigen huis tegen Bloemendaal af. Dat duel werd niet gewonnen. Bloemendaal zegevierde met 2-1. Ook de zondagwedstrijd had niet het gewenste resultaat voor de Rotterdammers. Kampong won in Utrecht met 6-3. Rotterdam is nu in de hoofdklasse vijfde met 21 punten uit elf duels.

Het damesteam van Victoria leed zaterdag een 4-1 nederlaag bij Pinoké in Amstelveen. Zondag revancheerden de Rotterdamse hockeydames zich goed. Op bezoek bij Oranje-Rood in Eindhoven won de ploeg met 1-0. Victoria staat nu tiende met negen punten uit twaalf wedstrijden.

Korfbal

In Groep A van de Korfbal League had PKC/Vertom geen enkele moeite met KZ/Thermo4U. De Papendrechters wonnen ruim van de ploeg uit Koog-Zaandijk (32-19). Na zeven duels is PKC met een ruime voorsprong de koploper met veertien punten uit zeven duels.

KCC/CK Kozijnen kende daarentegen een mindere avond in Groep B van de Korfbal League. Het team uit Capelle aan den IJssel, hekkensluiter van deze poule, ging ruim onderuit bij koploper Fortuna/Delta uit Delft.

Volleybal

Sliedrecht Sport zegevierde zaterdag met 3-0 (25-19, 25-12 en 25-14) in sets van Taurus. Na deze zege zijn de blauw-witten over de ploeg uit Houten heen gegaan en staat Sliedrecht Sport vierde in de eredivisie heren met dertien punten uit negen wedstrijden. Sliedrecht Sport is hiermee geplaatst voor de kampioenspoule.

ComputerPlan VCN uit Capelle aan den IJssel kon niet stunten bij topclub Amysoft Lycurgus. In Groningen verloren de hekkensluiter met 3-0 in sets (25-23, 25-21 en 25-16).

In de eredivisie dames ging het damesteam van Laudame Financials VCN ook onderuit. Djopzz Regio Zwolle werd er zaterdagmet 3-1 in sets verloren (26-24, 20-25, 25-13 en 25-17). Sliedrecht Sport kende geen moeite met Eurosped. In Vroomshoop zegevierde de formatie van coach Vera Koenen met 3-0 in sets (20-25, 20-25 en 23-25). Sliedrecht Sport deelt in de eredivisie de koppositie met Apollo 8 met 21 punten uit acht duels.