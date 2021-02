Feyenoord stort na goede eerste helft in elkaar in Alkmaar, tweede plek voorlopig ver weg

Feyenoord heeft zondag ondanks een sterke eerste helft met 4-2 verloren van AZ. In Alkmaar kwamen de Rotterdammers nog twee keer op voorsprong, maar in de tweede helft zakte de ploeg van trainer Dick Advocaat volledig in elkaar. Daarmee is plek twee, en een garantie op Europees voetbal, voorlopig ver weg.

Ondanks dat Justin Bijlow, die weer onder de lat stond bij Feyenoord, in de openingsfase een paar keer in moest grijpen begonnen Feyenoord sterk in Alkmaar. Na acht minuten spelen knikte Marcos Senesi de openingstreffer al binnen. Een kopbal van de Argentijn bij de tweede paal, na een scherpe voorzet van Steven Berghuis, was AZ-doelman Marco Bizot uiteindelijk te machtig. In de fase na de goal bleef Feyenoord de betere ploeg.

Desondanks kwam AZ na ruim twintig minuten spelen op gelijke hoogte. Na een snelle counter schoot Myron Boadu de bal op aangeven van Calvin Stengs in de verre hoek binnen. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de gelijkmaker.

Want een paar minuten na de 1-1 stond het alweer 1-2 voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi kopte een lange bal na miscommunicatie met doelman Bizot verkeerd terug, waarna Luis Sinisterra de tweede Rotterdamse treffer eenvoudig in een leeg doel binnen kon schuiven.

Ondanks het goede spel lukte het Feyenoord wederom niet de voorsprong lang vast te houden. Op slag van rust zorgde Boadu met zijn tweede treffer opnieuw voor de gelijkmaker, door de bal op aangeven van Owen Wijndal door de benen van Bijlow binnen te werken. Een spectaculaire eerste helft leverde daarmee een 2-2 ruststand op.

Drie keer Boadu

De tweede helft toonde een ander wedstrijdbeeld dan de eerste 45 minuten. Feyenoord speelde steeds onzekerder en bij AZ ging het balletje juist wat makkelijker rollen. Na ruim een uur spelen kwamen de Alkmaarders voor het eerst op voorsprong. Feyenoord-doelman Bijlow leverde de bal vanuit het niets zomaar in, waarna Boadu zijn derde treffer van de middag kon laten noteren: 3-2.

Ondanks invalbeurten van Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps kwam Feyenoord niet meer in de wedstrijd. Ruim een kwartier voor het einde was het duel beslist. Na een overtreding van Leroy Fer op Wijndal legde scheidsrechter Björn Kuipers de bal op de stip, waarna Teun Koopmeiners onberispelijk de 4-2 binnen schoot.

Met de nederlaag in Alkmaar lijkt Feyenoord voorlopig uitgeschakeld in de strijd om plek twee. De Rotterdammers staan nu vijfde in de eredivisie, op acht punten van PSV.

AZ - Feyenoord 4-2 (2-2)

8' Marcos Senesi 0-1

22' Myron Boadu 1-1

25' Luis Sinisterra 1-2

41' Myron Boadu 2-2

64' Myron Boadu 3-2

76' Teun Koopmeiners (strafschop) 4-2

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcü, Toornstra; Berghuis (85' Bozeník), Linssen (65' Jørgensen), Sinisterra (65' Haps)