Tientallen persoonlijke brieven tegen 'homofobe predikant' na uitzending YouTubeserie #BOOS

Tussen kleurrijke regenboogvlaggen schreven tientallen mensen zondagmiddag onderaan de Erasmusbrug brieven aan de gemeente Krimpen aan den IJssel. De Youtubeserie #BOOS over de uitspraken van de Krimpense predikant Anthonie Kort om homo's te verbannen, was aanleiding voor COC Rotterdam om een schrijfactie te organiseren.

In de brieven met persoonlijke verhalen vragen de schrijvers de gemeente van Krimpen om actie te ondernemen. In totaal leverde de actie 73 brieven op. Die werden geschreven op het zitkunstwerk ReWind op het Willemsplein, een monument voor seksuele- en genderdiversiteit.

Het was niet de enige actie tegen de Krimpense dominee die zondag plaatsvond. Ook boze inwoners van Krimpen aan den IJssel demonstreerden 's ochtends tegen de predikant van de Mieraskerk. Ze schreven met stoepkrijt boodschappen op straat rond de kerk. "Een hele spontane actie", zegt Leon Houtzager daarover.

Leon is secretaris en vicevoorzitter van COC Rotterdam, een belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.

Voert langer actie

Houtzager voert al langer actie tegen de dominee Anthonie Kort. Vorig jaar deed hij aangifte van discriminatie door de predikant, omdat die homofobe en racistische uitspraken zou hebben gedaan in een uitgelekte brief aan de gemeenteraad.

Maar justitie deed daar toen niets mee, omdat de vrijheid van godsdienst dat in de weg staat. Toen Tim Hofman hiervan hoorde, kwam hij in actie. De uitzending van het programma #BOOS is inmiddels al meer dan 630 duizend keer bekeken.

'Allemaal begonnen met uitzending #BOOS'

"Daar is het allemaal mee begonnen. In het programma wordt duidelijk waar ik allemaal tegen aanloop", vertelt Houtzager daarover. Hij kreeg ontzettend veel positieve reacties, zegt hij. "Daardoor heb ik het gevoel gekregen dat ik er niet langer alleen voorsta."

Leon Houtzager, vicevoorzitter van COC Rotterdam.

Volgende week zaterdag wil COC Rotterdam de geschreven brieven overhandigen aan de gemeente van Krimpen aan den IJssel. Maar niet alleen de 73 brieven die zondag zijn geschreven worden overhandigd; ook de brieven die #BOOS naar aanleiding van de uitzending heeft ontvangen.

'Honderden brieven'

"Tim Hofman heeft opgeroepen om een brief naar de predikant te sturen. Ik heb er al een aantal honderden doorgestuurd gekregen, maar het zijn er nog veel meer", zegt Houtzager. In tegenstelling tot Hofman, heeft COC Nederland opgeroepen om een brief naar de burgemeester te sturen.

Als de gemeente de aanvraag voor de manifestatie volgende week goedkeurt, zegt Houtzager, hoopt COC Rotterdam zaterdag alle brieven samen te overhandigen. Met als doel "dat ze niet langer van dit probleem wegkijken", benadrukt hij.