Bij een schietpartij in Zwijndrecht is een man gewond geraakt. Dat gebeurde even voor 18:00 uur bij het winkelcentrum Noord aan de Burgemeester Jansenlaan.

Het is niet bekend of er in dat winkelcentrum is geschoten, of daarbuiten. De politie kan niet zeggen hoe het slachtoffer er aan toe is. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.