Advocaat over makkelijk weggegeven goals bij Feyenoord: 'Kan me voorstellen dat je daar geen energie van krijgt'

Advocaat over tegengoals Feyenoord: 'Kan me voorstellen dat je daar geen energie van krijgt'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat zag zijn ploeg zondag met 4-2 onderuit gaan tegen AZ. Na een goede eerste helft met twee doelpunten zakten de Rotterdammers in de tweede helft ver weg. "Als je de eerste en tweede helft vergelijkt was het erg wisselvallig ja", vertelt Advocaat na afloop.

"We hadden de wedstrijd in de eerste helft onder controle en je scoort twee goals vanuit goed spel. Niets aan de hand", vervolgt de trainer van Feyenoord. "Maar je geeft goals weg... dat mag op dit niveau niet gebeuren. En dan ga je rusten en weet je dat je in de tweede helft een scherp AZ krijgt. Maar dan geven we weer zelf de goals weg."

"Dan kan ik me best voorstellen dat je daar geen energie van krijgt. Van goals en beter voetbal krijg je energie, zoals in de eerste helft. In de tweede helft gebeurde het tegenovergestelde, dat kost veel meer kracht. Dan kun je het op een gegeven moment niet meer aanlopen."

'Ze verdienden meer'

En dat terwijl Feyenoord de zaken in de eerste helft, vooral aanvallend, nog aardig voor elkaar had. "We stonden gewoon goed, dat ging prima", vertelt Advocaat. "Afgelopen woensdag scoor je niet en nu maak je wel twee goals in een uitwedstrijd. Maar dan moet je ze niet zo makkelijk tegen krijgen, dat was zonde. Ze verdienden meer vond ik."

Met de nederlaag in Alkmaar staat Feyenoord nu op acht punten van nummer twee PSV. Desondanks geeft Advocaat de hoop op die plek nog niet op. "Je moet erin blijven geloven, omdat je Europees voetbal moet halen."

Bekijk hieronder het volledige interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat.