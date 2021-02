Nieuwkoop na AZ-Feyenoord: 'Hadden met een voorsprong de rust in moeten gaan'

Voor Feyenoord was de wedstrijd tegen AZ zondag een cruciale in de strijd om plek twee en een direct Europees ticket. De Rotterdammers gingen uiteindelijk met 4-2 onderuit. "Deze is wel hard, we moesten hier winnen en dat hebben we niet gedaan. Dat komt dan wel even binnen", reageert rechtsback Bart Nieuwkoop na afloop.

"De eerste helft spelen we goed. We hebben het onder controle maar geven wel twee goals weg. We hadden met een voorsprong de rust in moeten gaan en zeker niet die goals zo makkelijk weg mogen geven. De tweede helft was een stuk moeilijker. We begonnen op zich nog wel oké, maar als je dan achterkomt kies je wat sneller voor de lange bal en ga je meer op geluk spelen."

Feyenoord had de zaken in de eerste helft goed voor elkaar, beaamt Nieuwkoop nogmaals. "We stonden goed op het veld in de opbouw, we hadden ook het idee dat AZ moeilijk druk op ons kon zetten. Je merkte de irritatie daarover bij de spelers van AZ. Daarom kozen ze er voor om in te zakken. Maar als zij dan die 2-2 maken gaat de hoop bij hen ook weer leven. We hebben de goals te makkelijk weggegeven waarmee we het onszelf heel moeilijk hebben gemaakt."

Wat is nu de doelstelling van Feyenoord voor de rust van dit seizoen? Plek twee lijkt met een achterstand van acht punten op PSV voorlopig ver weg. "Linksom of rechtsom: we moeten gewoon Europees voetbal halen. Daar zullen we hard voor strijden en alles voor geven", besluit Nieuwkoop.

Bekijk hieronder het volledige interview met Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop.