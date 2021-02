Gemeenteraad Maassluis keert zich unaniem tegen voorbarige kritiek op herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad van Maassluis spreekt zich zondag unaniem uit tegen discussies op sociale media over de mogelijke herbenoeming van burgemeester Edo Haan. Volgens hen wordt er teveel op de man gespeeld. De partijen zeggen in een gemeenschappelijke verklaring 'ferm afstand te nemen van beschadigende aantijgingen'.

Edo Haan is sinds 2015 burgemeester van Maassluis. Deze week ging de procedure van start voor zijn herbenoeming. Hij gaf zelf aan graag voor een volgende termijn te gaan. Volgens Ton Luijendijk van de VSP kwam daarna online een campagne op gang tegen een tweede termijn van Haan. "Daarbij werd zo publiekelijk op de man gespeeld, dat ging alle grenzen voorbij."

Online peilingen

De site Maassluis.nu zette een poll online met de vraag of de burgemeester mocht aanblijven. Collega 112Maasmedia peilde met een online enquete van drie vragen de stemming. Enkele tientallen mensen reageerden op de Facebookpaginas van de sites, velen ronduit negatief en een aantal mensen positief of eerder nuancerend. Ook op Twitter werden negatieve uitspraken gedaan over de procedure en de eventuele herbenoeming.

Volgens Luijendijk sprak een klein clubje Maassluizers zich actief en voorbarig uit tegen Haan. Maar de geluiden van dat 'kleine clubje' negeren wilden hij en zijn collega's in de raad dit keer niet. "Wij vonden het belangrijk om met een verklaring de integriteit en het fatsoen hoog te houden. We hebben als raad wekelijks met de burgemeester te maken en zijn tevreden."

Tien keer stemmen met zelfde IP-adres

Vooral de poll was Luijendijk een doorn in het oog. Die was volgens hem makkelijk te manipuleren. "Ik heb zelf gestemd en merkte dat ik tien keer kon stemmen op dezelfde tablet."

In hun verklaring wijzen de partijen er op dat voor de eventuele herbenoeming een vaste procedure geldt en dat die op dit moment in een geheime fase zit. "Het is altijd goed als er gediscussieerd kan worden over zaken op inhoud. Echter de toon en de manier waarop onze burgemeester op een aantal websites alsmede op sociale media wordt bejegend, beledigd en weggezet is buiten alle proporties."

Vervolgprocedure

Op 9 maart wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie samengesteld die met de (her)benoeming van de volgende burgemeester aan de slag gaat. Op een later moment komt de burger aan het woord.