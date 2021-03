Het weer van vandaag: eerst grijs, later zonnig

Vandaag is het eerst grijs met lage bewolking en plaatselijk mist. In de loop van de dag wordt het zonnig in onze regio. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 9 graden. Er staat een tot matig toenemende oostenwind.

Vanavond en vannacht is het helder en kan zich een mistbank vormen. De temperatuur daalt naar 3 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten van de regio. De wind waait zwak tot matig en komt uit het oosten.

Vannacht wordt het helder en is er kans op een mistbank. Landinwaarts koelt het af naar rond het vriespunt.

Morgen

Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. In de middag komt de temperatuur uit op 13 graden en staat er een zwakke tot matige oostenwind.

Verwachting tot en met woensdag

Woensdag verschijnt er meer bewolking, maar het blijft wel droog. Donderdag is het bewolkt met enige tijd lichte regen. Vanaf vrijdag zijn er perioden met zon en blijft het tot in het weekend droog. Het wordt duidelijk kouder met vanaf donderdag maxima van nog maar 7 graden en in het weekend ligt de temperatuur in de nacht rond het vriespunt.