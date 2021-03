Een jaar na de gijzeling in de Kijvelanden zitten twee medewerkers nog steeds thuis: 'Dit was dermate traumatisch'

Exact een jaar geleden gijzelden twee patiƫnten van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal een medewerker en ontsnapten. Het was een geraffineerd plan, de controle in de kliniek faalde en de impact op het personeel was enorm. Directeur Martijn Koerhuis blikt terug: "Het was een hele heftige periode voor ons. Deze instelling stond op zijn grondvesten te schudden."

Een jaar na dato is nog niet al het personeel weer aan het werk. Zij stonden doodsangsten uit toen de gijzelnemers al schietend naar buiten gingen. Koerhuis: "Dit was dermate traumatisch, dat heeft tijd nodig voor herstel. Twee collega’s zitten nog thuis. Twee stafleden en twee portiers werken weer fulltime en een zevende is bezig met re-integreren. We hebben daarvoor professionele hulp ingeschakeld van buiten de kliniek. Een van de medewerkers had al eens een gijzeling meegemaakt in een andere kliniek, dus dat hakt er dan wel in."

Niet in de laatste plaats is er dan nog de medewerker die direct werd gegijzeld door de twee patiënten. Hij kreeg het pistool op het hoofd en het mes op de keel en moest alle deuren openen, zodat de gijzelnemers konden ontsnappen. "Hij werkt inmiddels bij een andere instelling. Dat is een bewuste keuze van hemzelf geweest. Ik heb hem aan de lijn gehad en het gaat goed met hem."

Gesmokkeld

Tony van H. en Dennie M. waren op 1 maart 2020 de hoofdrolspelers in het drama. De vriendin van Dennie, Cindy S., had een mobiele telefoon, mes en gaspistool met knalpatronen (zogeheten losse flodders) de kliniek binnen gesmokkeld. Dat was mogelijk door onvoldoende controle bij de ingang en op de afdeling. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft daar harde noten over gekraakt.

Dennie M. is bij de achtervolging door de politie doodgeschoten. Tony van H. en Cindy M. zijn onlangs veroordeeld voor hun aandeel in de gijzeling, tot respectievelijk zes jaar cel en tbs en drie jaar cel (waarvan een half jaar voorwaardelijk) plus behandeling.

Tony van H. moet dus uiteindelijk weer terug naar een tbs-instelling, maar dat zal niet in Poortugaal zijn. Martijn Koerhuis: "Dat moet je als kliniek niet willen. Je kunt ons personeel daar niet mee belasten. Ik denk dat wij niet in staat zijn hem hier nog te behandelen."

Verscherpen controle

De Kijvelanden heeft maatregelen genomen na het incident, zoals het verscherpen van de ingangscontrole: niemand komt meer pieploos binnen en bezoekers mogen geen losse spullen meer meenemen. Er is een aparte ingang voor het personeel, die sinds een paar dagen ook voor honderd procent wordt gecontroleerd.

"We gaan ook de personeelsbezetting op de afdelingen verhogen. Dat leidt wel tot meer vacatures, in totaal zoeken we nog tussen de 18 en 20 mensen." Personeelstekort is een probleem dat al jaren speelt in heel tbs-land. De druk op de klinieken is de laatste tijd gestegen, omdat meer veroordeelden tbs kregen opgelegd.

Martijn Koerhuis: "Je ziet een golfbeweging. Ruim tien jaar geleden zijn er tbs-klinieken gesloten, nu zitten we met wachtlijsten. In de Kijvelanden is er een wachtlijst voor zeven plaatsen. Rechters leggen vaker tbs op en ik denk dat ook de zaak tegen Michael P. daaraan heeft bijgedragen." Michael P. doodde in 2017 Anne Faber. Rechters kregen kritiek dat zij P. niet in een eerder stadium tbs hadden opgelegd. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs.

Het zijn tegenstrijdige ontwikkelingen. Incidenten als de gijzeling bij de Kijvelanden tasten het imago van tbs aan. Tegelijkertijd is de vraag naar een tbs-behandeling zo toegenomen, dat er wachtlijsten zijn ontstaan. Al lijkt dat nog niet doorgedrongen tot de politiek. "De laatste politicus die hier langskwam was in 2019 van de ChristenUnie."

Grotere veiligheid

Koerhuis is onderhand gewend geraak aan de rol van de publieke opinie. "Wij komen in het nieuws als het slecht gaat, maar als het goed gaat, haalt dat meestal de voorpagina's niet. We hebben een ingewikkelde baan met veel risico’s en we moeten koesteren dat mensen hier werken. We leveren aantoonbaar een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving, dat moeten we nooit vergeten."

Direct na het incident op 1 maart 2020 zocht het personeel van de Kijvelanden elkaar op. Koerhuis: "We hebben bijeenkomsten gehad, maar uiteraard op vrijwillige basis. Het helpt als je elkaar steunt en in de gaten houdt. Kijk, we konden niet alles ineens uit onze handen laten vallen na dit incident. Je móet weer verder en ik ben er trots op dat we dat met zijn allen hebben gedaan."