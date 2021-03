Minder diefstal in Rotterdam, maar stijging van 40 procent in Krimpen aan den IJssel

Het CBS meldt maandag dat door de coronacrisis een scherpe daling te zien is in de traditionele vormen van criminaliteit, zoals zakkenrollen, woninginbraak en winkeldiefstal.

In Rotterdam is het aantal woninginbraken met 23% afgenomen. En dat ligt precies op het landelijk gemiddelde. In Albrandswaard daalde het aantal inbraken met 51%. Maar in Krimpen aan den IJssel was er juist een stijging van 40%.

De politie registreerde wel meer online criminaliteit, zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.