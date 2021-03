Bewoner van overvallen woning aan de Meiland weer op vrije voeten

De rechter heeft een 43-jarige Rotterdammer vrijgelaten, die was opgepakt na een woningoverval in Vreewijk. Hij is de bewoner van het pand aan de Meiland.

Drie gewapende mannen drongen de woning in november van het vorig jaar binnen. Het is onduidelijk waar zij op uit waren. In een auto werd 84 kilo cocaïne gevonden.

In en rond de woning zijn meerdere wapens aangetroffen. De bewoner was opgepakt omdat zijn DNA op twee vuurwapens zat. Hij had aangevoerd dat hij de pistolen wel had aangeraakt maar dat ze niet van hem waren.

De rechter ziet onvoldoende reden hem nog langer vast te houden. Hij kan niet direct terug naar de Meiland omdat de woning voor een half jaar gesloten is door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De drie mannen die van de overval worden verdacht, zitten nog vast.