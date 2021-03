Dood zeearend uit Dordtse Biesbosch had volgens ecoloog niet gehoeven: 'Investeer in diervriendelijke molenparken, de techniek is er al'

"We weten uit onderzoek dat dit in het buitenland regelmatig gebeurt. In Duitsland leven veel zeearenden en staan veel windmolens dus daar is de kans veel groter dan in Nederland", legt Van Straalen uit.



Veel grotere vogels kunnen windmolens volgens Van Straalen niet inschatten. "Ze kunnen niet de snelheid van de wieken inschatten en ze houden er weinig rekening mee. De vogels zijn van nature gewend om naar beneden te kijken, want daar is hun prooi."

Ook wijken de vogels niet uit zodra er een windpark op hun route komt. "We zien dat eigenlijk alle vogels er dwars doorheen vliegen. Soms gaat dat met het nodige geluk gewoon goed."

Maar als vogels een windmolen raken, is de schade volgens Van Straalen groot. De zeearend die omkwam in Duitsland maakte deel uit van een groep van elf zeearenden met GPS-zender. "Die vogel lag in twee stukken beneden aan de molen."

Oplossing

De dood van de zeearend had volgens Van Straalen niet gehoeven, want kennis en techniek om ongelukken te voorkomen, bestaat al. Zo overlijden er volgens Van Straalen 70 tot 80 procent minder vogels wanneer een wiek zwart wordt geverfd. Ook bestaan er speciale detectiesystemen. "Die systemen zijn zo intelligent dat ze een zeearend op soortniveau kunnen herkennen", weet Van Straalen. Zodra een zeearend in de buurt van de windmolen komt, slaat hij af.

Maar helaas wordt het systeem slechts alleen gebruikt op het Windpark Krammer in Zeeland. "Het is natuurlijk een kostenpost. Maar in dit park zeggen ook de initiatiefnemers dat het hun meer dan waard is."

Diervriendelijkheid in plannen

Een duurzame toekomst moet volgens Van Straalen ook natuurvriendelijk zijn. Daarom zou er in plannen voor windmolenparken rekening met de natuur gehouden moeten worden. De kosten die dat oplevert, zouden volgens Van Straalen geen probleem moeten zijn. "Zeker bij de grotere windmolenparken zit voldoende geld om extra maatregelen te nemen."

Om die mening te onderbouwen, doet Van Straalen zenderonderzoek met de elf zeearenden, waar er nu dus nog tien van over zijn. "Wij zijn daar druk mee bezig en dat levert al heel veel mooie data op. In 2025 is het project afgerond en dan hopen we ook echt iets zinnigs te kunnen zeggen over al die vliegbewegingen van zeearenden en het plaatsen van windmolens."