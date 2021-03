Deze middelbare school in Spijkenisse is weer open, mét anderhalvemeterstok achter de deur

"Het is ontzettend fijn om dit weer mee te maken. Er waren de afgelopen weken heel weinig leerlingen. We zijn heel blij om iedereen weer te zien," zegt schooldirecteur Diane Reijnhout. Volgens haar denken de kinderen er ook zo over. "Die zeggen niet zo snel dat ze het geweldig vinden, maar ik denk dat ze heel blij zijn."

Bij de ingang wordt gekeken of leerlingen hun mondkapje dragen en ze moeten daar hun handen desinfecteren. En er is nog een wapen ingezet: de anderhalvemeterstok. "Je denkt dat anderhalvemeter niet zo veel is. Met die stok laten we echt zien wat die afstand is," vertelt Reijnhout.

Daarnaast heeft haar school goed gekeken hoe de lessen het best ingedeeld kunnen worden. Daarin is samen met het personeel een duidelijke keuze gemaakt. "Onze leerlingen komen om de dag naar school. De ene week kan de ene groep twee dagen komen en de week erop dus drie. Al voor de vakantie hebben we meerdere scenario's bedacht. Bijvoorbeeld aparte groepen in de ochtend of in de middag."

Op deze manier wil de school ervoor zorgen dat iedereen de benodigde afstand van elkaar kan houden. "We hebben een groot gebouw waar in de hoogtijdagen 1.500 leerlingen kwamen. Nu hebben we er ruim 800. Met de helft van dit aantal kunnen we ons zeker aan die afstand houden," zegt Reijnhout.

De leerlingen van Scala Rietvelden die thuis zitten, krijgen online les. Alle lessen worden nog steeds gestreamd en duren ook nog minder lang, omdat het via een scherm moeilijker is om de concentratie te behouden.