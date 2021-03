Van 'nukkige voetballers' naar vrolijke kinderen, sportjournalist Robert Anker maakt carrièreswitch door corona

Robert Anker was jarenlang sportverslaggever bij Radio Rijnmond, Voetbal International en Ziggo Sport. Door corona liepen zijn inkomsten terug. Daarom nam hij dit jaar het besluit om het over een andere boeg te gooien...

"Heel kort gezegd, moest er brood op de plank", zegt Anker. "Ik had aardig wat uurtjes en inkomsten bij Voetbal International, totdat de pandemie de kop opstak en ze daar geen freelancers meer inhuurden." Ook Anker zijn leeftijd speelde mee. "Ik ben begin vijftig, dan is het lastig om in de journalistiek nog aan goed werk te komen. Dus toen dacht ik: het moet helemaal anders."

Als kind wilde Anker altijd buschauffeur worden, dit leek het moment. Maar ook openstaande vacatures voor buschauffeur werden door de crisis ingetrokken. "Ik heb rijden altijd leuk gevonden, dus toen dacht ik: 'Laat ik het proberen als taxichauffeur'. Ik heb mijn papieren gehaald en ben onlangs begonnen als chauffeur in het schoolvervoer."

Anker rijdt voor Taxi Overgaauw in Zuidland nu kinderen met een geestelijke beperking naar school en haalt ze weer op. "Het zijn hele vrolijke kinderen en het is altijd best gezellig in de bus."

Dankbaar werk

Een groot verschil met zijn werk als sportjournalist. "Het kijken naar voetbal blijft super. Maar ik mis het meer om op zaterdagmiddag bij een amateurclub met een biertje te zitten, dan dat ik in de Kuip zit. Wat ik op een gegeven moment echt niet leuk meer vond, was het wachten op spelers die me vervolgens heel nukkig te woord stonden. Daar was ik wel klaar mee."

Naast zijn werk als taxichauffeur, werkt Anker in de zorg als caregiver met Alzheimerpatienten. "Het bedrijf waar ik voor werk heeft als doel mensen met Alzheimer langer thuis te laten wonen. Wij ondersteunen familie. Als wij langskomen, dan kan de partner van een patiënt even boodschappen doen of naar een vriendin zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken. Het is hartstikke dankbaar."