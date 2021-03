Liveblog: Murray verslaat Haase in lange partij in leeg Ahoy

22:09 Murray wint in lange partij van Haase

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Brit won in drie lange sets van de Nederlander Robin Haase (6-2, 6-7 en 3-6). De partij duurde liefst 2,5 uur.

Haase kreeg zeker kansen om Murray te verslaan in de Ahoy. In de derde set stond hij zelfs een break voor, maar die maakte Murray snel ongedaan. Vervolgens ging hij nog een keer door de service van Haase heen en kwam hij niet meer in de problemen.



Straks komen Marton Fucsovics en Reilly Opelka de baan op voor de tweede avondpartij.

22:02 Beste papieren nu voor Murray

Andy Murray heeft nog maar twee games nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De drievoudig grandslamwinnaar gaat voor de tweede keer deze set door de service van Robin Haase heen. Het staat 4-3 voor Murray, die serveert om er 5-3 van te maken.

21:48 Murray baalt van zichzelf, maar maakt break achterstand wel ongedaan

Andy Murray hieronder eerder in de derde set na een onnodige fout. Het staat inmiddels 3-2. Murray heeft de break achterstand ongedaan gemaakt.



21:36 Haase plaatst eerste break in beslissende set

Robin Haase heeft de beste papieren om de tweede ronde te bereiken van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander gaat in de tweede game door de opslag van Andy Murray heen. Hij serveert om er 3-0 van te maken. De tennissers staan inmiddels al twee uur op de baan.

21:25 Derde set bij Haase - Murray

We krijgen een derde set bij Robin Haase - Andy Murray. De Brit, die de eerste set met 6-2 aan de Nederlander moest laten, wint de tweede set in een tiebreak. De Schot pakt die met 7-2.

21:05 Wawrinka dinsdag in actie in enkelspel

Stan Wawrinka kwam maandagochtend al in actie in het dubbelspel. De Zwitser, drievoudig grandslamwinnaar en landgenoot van Roger Federer, verloor met Lajovic van het duo Rublev/Khachanov. En tegen die laatstgenoemde komt Wawrinka dinsdag weer in actie, maar dan in het enkelspel. Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015 en stond in 2019 in de finale. Gael Monfils was toen te sterk.



20:52 Tweede set gaat gelijk op bij Haase - Murray

In de tweede set gaat het vooralsnog gelijk op bij Murray - Haase: 4-3 voor de Brit, die net als Haase een wildcard heeft gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek.



20:15 Eerste set overtuigend naar Robin Haase

Robin Haase heeft de eerste set met 6-2 gewonnen. De Nederlander, 189ste op de ATP-ranking, ging twee keer door de opslag van Murray heen.



20:04 Haase op weg naar winst eerste set

Het ziet er goed uit voor Robin Haase in de eerste set. Hij staat inmiddels een dubbele break voor tegen Andy Murray.

19:55 Haase deelt eerste tik uit

Robin Haase gaat al in de derde game van de wedstrijd door de service heen van Andy Murray, tot grote frustratie van de Schot: 2-1 voor Haase.

19:38 Na dertien jaar weer Haase - Murray in Ahoy

Dertien jaar geleden, in 2008, stonden Andy Murray en Robin Haase ook tegenover elkaar in Rotterdam Ahoy. De Nederlander won toen van Murray, zijn enige overwinning op de Brit (7-5, 6-3). De andere vier partijen gingen naar Murray.



19.20 uur: Haase en Murray gaan beginnen in Ahoy

Robin Haase en Andy Murray gaan zo beginnen aan hun eerste ronde partij in Ahoy. Haase won in zijn loopbaan twee ATP-titels, Murray liefst 46. De Brit werd lange tijd, voor hij heupproblemen kreeg, in een adem genoemd met de grote drie: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic.

In 2012 veroverde Murray zijn eerste grandslamtitel, in New York tijdens de US Open. Een jaar later won hij Wimbledon, en dat deed de voormalig nummer een van de wereld nog een keer in 2016.

Haase pakte zijn twee ATP-titels in in Oostenrijk. Hij was in 2011 en 2012 de sterkte op het gravel van Kitzbuhel.



17.00 uur: avondsessie in Ahoy met mooi affiche: Robin Haase - Andy Murray

Vanavond staan er twee wedstrijden op het programma in Rotterdam Ahoy. De tweede avondpartij gaat tussen de boomlange Amerikaan Reilly Opelka en qualifier Marton Fucsovics, maar tennisfans zullen vooral uitkijken naar de partij tussen de Nederlander Robin Haase en Andy Murray, drievoudig grandslamwinnaar.

Deze spelers hebben wel het één en ander gemeen. Zo zijn ze allebei 33 jaar, prof sinds 2005 én zijn ze in de afgelopen jaren ver weggezakt op de ATP-ranking. Murray, voormalig nummer één van de wereld, vooral omdat hij een paar zware heupoperaties heeft moeten ondergaan. Haase staat momenteel op plek 189, Murray is de huidige nummer 121 van de wereldranglijst.

Vijf keer eerder stonden Haase en Murray tegenover elkaar. Vier keer won de Brit - allemaal ontmoetingen op Grand Slams - en eenmaal was Haase de sterkste. En dat was in Rotterdam, in 2008. Voor Haase is het zijn dertiende deelname in Ahoy, daarmee is hij recordhouder. Murray won het toernooi in 2009. In de finale versloeg hij twaalf jaar geleden Rafael Nadal.

Haase - Murray begint straks rond 19:30 uur. Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit liveblog.

16.24 uur: Nishikori wint van niet-fitte Auger-Aliassime

Direct na de verloren tiebreak in de eerste set vroeg Auger-Aliassime een medical time-out aan. De 20-jarige Canadees oogde in de tweede set niet fit en verloor niet alleen de wedstrijd, maar ook veel punten voor de wereldranglijst. Vorig jaar verloor hij in Rotterdam in de finale van Gaël Monfils.

Nishikori boekte dus zijn eerste overwinning van dit kalenderjaar: 7-6, 6-1. In de tweede ronde ontmoet hij sowieso een Australiër: Alex de Minaur of John Milman.

16.00 uur: Krajicek kan nog niet wennen aan de lege tribunes

De organisatie van het ABN Amro krijgt veel positieve reacties over het ontwerp van het center court. Toernooidirecteur Richard Krajicek geeft toe dat hij zich daar weinig mee heeft bemoeid, maar deelt de mening.

"Eigenlijk hebben we er een grote tv-studio van gemaakt, waarin wordt getennist. Het ziet er inderdaad fantastisch uit en we krijgen ook veel complimenten van de spelers. Ze zeggen dat het de gaafste baan is waar ze op hebben gespeeld sinds corona", aldus Krajicek.

Tijdens de vorige edities was de agenda van de toernooidirecteur tot op het kwartier vol gepland. Nu laat Krajicek zich nog wel geregeld zien tijdens online webinars en hij spreekt wat meer met de deelnemers en hun begeleidingsstaf. Ook heeft hij meer tijd om tennis te kijken, maar Krajicek kan maar moeilijk wennen aan het lege Ahoy.

Tekst gaat verder onder de video

"Zaterdag zat ik langs de baan bij de kwalificaties en zag ik maar zes mensen. Toen realiseerde ik mij dat het hoofdtoernooi er ook zo uit gaat zien. Ik weet niet of ik echt meer live tennis ga kijken. Op mijn kantoor heb ik een hele mooie tv, dus misschien kijk ik daar wel."

De organisatie kreeg te maken met twaalf afzeggingen, eentje minder dan in 2006. Toch zijn er nog altijd vier spelers uit de top-10 van de wereld: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrey Rublev. Het viertal wacht nog op hun eerste Grand Slam titel. Als aan Krajicek wordt gevraagd wie als eerste zo'n prestigieus toernooi wint, kiest hij voor de laagst geklasseerde van hen.

"Andrey Rublev is inderdaad de minst voor de hand liggende. Ik vind hem echt heel erg goed, net als die andere drie natuurlijk. Maar van hen wordt misschien iets meer verwacht. Ik zag Rublev net in de dubbel spelen en daar vond ik hem al heel erg sterk ogen. Het zou zomaar kunnen dat we een Russische finale krijgen met Medvedev-Rublev."

Bekijk boven dit liveblog het volledige interview met Richard Krajicek.

15.49 uur - Eerste set voor Nishikori

De eerste set gaat in een tiebreak naar Kei Nishikori. Zowel de Japanner als Felix Auger-Aliassime doen weinig voor elkaar onder. Er zijn geen breaks en na liefst 1 uur en 8 minuten pakt de Japanner de eerste set. Een opsteker voor de man, die dit jaar nog geen wedstrijd wist te winnen. Al trof Nishikori drie sterke tegenstanders: Diego Schwartzmann, Daniil Medvedev en Pablo Carreno Busta. Allemaal spelers uit de mondiale top-20, net als Auger-Aliassime.



14.48 uur - Surrealistisch leeg: Zo ziet Ahoy er nu uit

Steevast trekt het ABN Amro World Tennis Tournament minimaal 100.000 bezoekers. Dit jaar is alles anders. Lege tribunes en zo min mogelijk mensen in Ahoy. De verslaggevers van Rijnmond zijn er wel dagelijks bij. Frank Stout in een van hen. Na een verplichte coronatest is hij getuige van een surrealistisch toernooi. Geen VIP-dorp, geen Shops and Bites, geen entourage. Zo ziet Ahoy er nu uit:

14.32 uur - Topspelers Nishikori en Auger-Aliassime betreden de baan

Met een mondkapje op betreden Kei Nishikori en Felix Auger-Aliassime het center court. Dit belooft een prachtige partij te worden. Nishikori, momenteel de nummer 45 van de wereld en ooit vierde op de ranking, tegen Auger-Aliassime. De verliezend finalist van vorig jaar staat negentiende op de ranglijst.

14.17 uur - Qualifier Norrie naar tweede ronde

Met opvallend gemak heeft Cameron Norrie zich geplaatst voor de tweede ronde in Ahoy. In een uur won de Britse qualifier met 6-0, 6-3 van Nikoloz Basilashvili. De Georgische nummer 40 van de wereld sloeg maar de helft van zijn eerste services in. Zo won Norrie, nummer 65 op de ATP-ranking, zijn derde wedstrijd (inclusief kwalificatie) in Rotterdam.

12.23 uur - Rublev/Khachanov eerste winnaars in Ahoy

De openingswedstrijd van deze jaargang is de dubbelpartij tussen de Russische topspelers Andrey Rublev en Karen Khachanov tegen Stan Wawrinka en Dusan Lajovic. De Russen kenden een ontspannen voorbereiding op hun partij in de eerste ronde.

Na een supertiebreak in de derde set wint het Russische koppel: 6-1, 3-6, 7-6.