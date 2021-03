Podcast Rijnmond: 'Statement maken door Berghuis aanvoerdersband af te nemen bij Feyenoord'

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis is deze week uitgebreid onderwerp van gesprek in onze Podcast Rijnmond. In de laatste tien minuten van het zondag verloren duel met AZ pakte hij een gele kaart bij een harde tackle op AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, om zich kort daarna ogenschijnlijk zonder blessure te laten wisselen.

"Wat hij doet kon echt niet", vertelt Ruud van Os over de overtreding van Berghuis. "Het is eigenlijk jammer dat hij geen rood kreeg, wanneer gaat deze jongen nou eens leren dat hij dit niet moet doen? Gewoon bewust uit zijn op ellende, het had niets met de bal te maken."

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop vult aan: "Er ontstaat gewoon kortsluiting. Het ergste vind ik nog dat Dick Advocaat op de persconferentie zegt dat het erbij hoort. Maar voor hetzelfde geld krijg je rood en moet je hem de komende wedstrijden missen. Dat moet je niet goedpraten."

"Misschien moet je wel een statement maken door de aanvoerdersband af te pakken", vervolgt Bischop. "Dan gaat hij misschien beter voetballen omdat hij zich alleen op zichzelf hoeft te richten en minder op de groep. Bondscoach Frank de Boer zat zondag in het stadion, als hij nu moet kiezen tussen Calvin Stengs en Berghuis sluit ik niet uit dat de keuze steeds meer richting Stengs gaat." Van Os: "Ik denk dat Berghuis het niet eens erg vindt, dan hoeft hij ook geen interviews meer te geven."

Die interviews hoefde Berghuis zondag al niet te geven, omdat hij zich vlak voor tijd liet wisselen. De aanvoerdersband ging daarbij over naar Leroy Fer. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij bij een voorsprong wel op het veld had kunnen blijven staan, maar nu het kalf verdronken was niet", vertelt Bischop. "Dat zou wel heel schrijnend zijn, dan laat je eigenlijk gewoon je team in de steek."

