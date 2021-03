Ter Meulen, Van Vorst en Van Wassen in één pand; een unieke samenwerking in naoorlogs Rotterdam

Drie verschillende winkels die samen in één nieuw pand gaan. Dat is begin jaren vijftig bijzonder. Het gebeurt in Rotterdam, waar op 1 maart 1951 Ter Meulen, Van Wassen en Van Vorst de deuren openen in een groot pand aan de Binnenweg.

De drie winkels hebben voor de oorlog al een vestiging in het centrum. Warenhuis Ter Meulen heeft voor de oorlog zijn pand aan de Hoogstraat. Modezaak Van Wassen zit aan de Goudsesingel en schoenenwinkel Van Vorst heeft drie vestigingen in het centrum van Rotterdam.

Alle drie raken ze hun winkel kwijt door het bombardement van 14 mei 1940. In het noodwinkelcomplex Dijkzigt worden ze buren en daar ontstaat het idee voor een gezamenlijk pand.

'Samen de stad opbouwen'

“Dat past heel erg in de wederopbouwgedachte”, weet Paul Groenendijk van Platform Wederopbouw. “We gaan er samen tegenaan, we gaan samen die stad weer opbouwen en we gaan samenwerken.”

Later voegt Martin’s Tearoom zich bij de drie. Martin’s Cafétaria aan de Coolsingel is ook door het bombardement verwoest. Zo stappen vier Rotterdamse ondernemers in een wederopbouwavontuur.

De eerste paal voor het nieuwe pand aan de Binnenweg is op 25 april 1949 de grond in gegaan. Bijna twee jaar later wordt het in gebruik genomen. “Er stond natuurlijk nog bijna niks”, vertelt Paul Groenendijk. “De bankgebouwen aan de Blaak stonden er al. Het pand waar nu Donner in zit, die bank stond er ook."

Er waren eigenlijk voornamelijk banken gebouwd. Verder was het een kale boel. Paul Groenendijk

Groenendijk noemt die periode wel het begin van de echte opbouw: “Twee jaar later kwam de Lijnbaan. Het Groothandelsgebouw was al in aanbouw. Het begon wel wat te worden toen.”

Het gebouw aan de Binnenweg is ontworpen door architecten Van den Broek en Bakema. Zij zijn ook de architecten van onder meer de Lijnbaan en de aankomsthal van de Holland Amerika Lijn in Rotterdam.

Het pand in 1953, de Binnenweg loopt dan nog door tot de Coolsingel.



De Maasbode wijdt op de dag van de opening, donderdag 1 maart 1951, een hele pagina aan ‘het nieuwe winkelcentrum en zijn bouwers’. Onder de kop ‘Moedig initiatief leidde tot uniek zakenpand’ wordt het verhaal van Ter Meulen, Van Vorst en Van Wassen verteld.

Het Vrije Volk brengt zelfs een feestkrant uit: Phoenix, feestelijke uitgave bij de opening van het Winkelcentrum Binnenweg. “Deze feestkrant is door “Het Vrije Volk” aangeboden aan de Directie van de vier Firma’s die door haar initiatief aan onze stad een waardevol voorbeeld van ondernemingsdurf hebben gegeven”, staat op de voorpagina te lezen.

Typisch

Het is niet alleen bijzonder dat meerdere winkelbedrijven één pand laten bouwen. De Maasbode verwondert zich over het interieur van Ter Meulen: “In ’t basement bij Ter Meulen is zeer typisch de zogenaamde Zelf-Help-afdeling, waar de dames (en heren) zelf het artikel dat ze wensen te kopen, kunnen uitzoeken. Op de terugweg naar de winkel komen ze langs de cassa’s, behoeven het artikel slechts te tonen, waarna het verschuldigde bedrag kan worden voldaan.”

Zeventig jaar geleden is zelfbediening nog een unicum. Op 1 maart 1951 wordt volgens de krant een belangrijke stap gezet in de wederopbouw van Rotterdam: “Een stap die van grote betekenis kan zijn voor toekomst van de city, nu gebleken is, dat uit het initiatief van een aantal zakenlieden zulk een machtig bouwwerk tot stand kan komen, dat mogelijk anderen tot nieuwe plannen in dezelfde geest kan aanzetten.”