Robert Maaskant over frustratietackle Feyenoord-aanvoerder Berghuis: 'Bondscoach zal ook niet blij zijn met dit gedrag'

Steven Berghuis liet in de slotfase van AZ-Feyenoord, niet voor de eerste keer in zijn carrière, op een vervelende manier van zich horen. De aanvoerder maaide volledig over de bal heen bij een harde overtreding op AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. Volgens de mannen aan tafel in FC Rijnmond een tackle uit frustratie. "Ik vind dat hij toch weer z'n kop verliest", vertelt Robert Maaskant.

"Of dat nou een karaktertrek is of niet, daar moet hij echt vanaf", vervolgt de voormalig-trainer van onder meer NAC en Willem II. "Ik vind het niet kunnen. Frustratie snap ik, ik heb als geen ander domme dingen gedaan. Maar er zal toch wel iemand een keer tot hem doordringen en zeggen: dit is voor niemand goed. Hij had ook gewoon rood kunnen krijgen. Het is gewoon een hele gefrustreerde overtreding waar je echt helemaal niemand mee helpt. Zichzelf niet en Feyenoord niet."

Nederlands elftal

"Ik zat direct te denken aan het Nederlands elftal, een bondscoach zal ook niet blij zijn met dit gedrag", vervolgt Maaskant. "Op het moment dat het nog scherper wordt en je straks tegen bijvoorbeeld Portugal moet spelen of andere ploegen die veel provoceren ga je als coach wel denken: ga ik hem opstellen? Want blijkbaar ontbrandt hij. En het is herhaaldelijk."

Ook analist Harry van der Laan heeft geen twijfels over de opzet in de harde overtreding van Berghuis. "Die bal kreeg een raar effect en toen verloor hij z'n kop en deelde hij maar een doodschop uit. Dit was een bewussie."

Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop is iets terughoudender: "Het gevaarlijke vind ik dat als Bart Nieuwkoop het zou doen we zouden zeggen dat het onbeholpen is. Maar omdat Berghuis het al vaker heeft gedaan denkt iedereen dat het bewust was."

Aanvoerdersband

"Misschien is het voor hem lekkerder als zijn aanvoerdersband wordt afgepakt", vervolgt Bischop. "Hij moet een voorbeeld zijn voor de ploeg, maar ik denk dat hij zelf ook wat rustiger wordt als hij al die verantwoordingen niet heeft."

Maaskant sluit zich daar niet bij aan. "Ik denk dat je dat nu niet meer moet doen in een seizoen. Ik vind Berghuis wel een verrassende aanvoerder, ik heb veel liever een speler die centraal staat. Dan kom je sneller bij een Leroy Fer terecht of bij een van de centrale verdedigers. Van der Laan: "Je moet nu niet met je aanvoerder gaan zitten rommelen. Dat is ook een beetje gezichtsverlies en dan krijg je echt een hele slechte sfeer. Het is wel je belangrijkste speler, daar moet je toch iets voorzichtiger mee omgaan."

