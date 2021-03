Voor het eerst in maanden: geen coronadoden in verpleeghuizen

Verpleeghuizen hebben de afgelopen 24 uur geen enkel sterfgeval als gevolg van corona gemeld bij het RIVM. Dat is voor het eerst in bijna zes maanden.

Tijdens de eerste golf van het coronavirus lag het aantal coronadoden in verpleeghuizen dagelijks boven de vijftig. Op 21 april was er zelfs een piek van 86 doden.

In de zomer vielen er vrijwel geen coronaslachtoffers in verpleeghuizen. Op 15 september werden er 0 doden gemeld. Daarna begon het aantal weer te stijgen.

Sinds de vaccinaties in januari begonnen, is er weer een daling te zien. Zondag kreeg het RIVM één melding van een coronadode in een verpleeghuis.