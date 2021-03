Hackers slaan ook toe bij Inholland: tienduizenden gedupeerden

Soms gaat het alleen om mailgegevens, maar in andere gevallen ook om woonadressen, telefoonnummers en wachtwoorden. Inholland - met vestigingen in onder meer Rotterdam - heeft medewerkers en studenten ingelicht, laat een woordvoerder aan Rijnmond weten. "Iedereen is geadviseerd om alert te zijn op digitale zaken die ze niet vertrouwen. Ook is iedereen gevraagd zijn of haar wachtwoord te veranderen en zijn er wijzigingen aangebracht om in ons digitale leersysteem te komen."



De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde eerder vandaag nog voor een flinke toename van het aantal datalekken. Dat lag in 2020 dertig procent hoger dan het voorgaande jaar. Hackers hebben vooral organisaties die veel persoonsgegevens verwerken op de korrel.

Maandagmiddag kwam naar buiten dat cybercriminelen de gegevens van klanten van Ticketcounter hadden buitgemaakt. Het bedrijf verkoopt kaartjes voor pretparken en dierentuinen, waaronder diergaarde Blijdorp in Rotterdam.