Maaltijdbezorger Harm let een beetje extra op eenzame ouderen: 'Ik ben vaak het enige gezicht dat ze zien op een dag'

In coronatijden ligt eenzaamheid op de loer, zeker voor kwetsbare ouderen. Harm Menkhorst uit Schiedam bezorgt als zelfstandig ondernemer verse (diepvries)maaltijden aan huis in de omgeving van Rotterdam. Hij komt veel bij kwetsbare ouderen en zorgt in zijn bezorgschema dan ook altijd voor wat ruimte om een praatje te kunnen maken of een helpende hand te bieden.

“Een potje jam opendraaien of een brief posten bijvoorbeeld”, geeft hij als voorbeeld. Pas trof hij een oudere meneer die beteuterd zei dat niemand hem wilde helpen met het maken van de tv. “Dan help ik en toen ik daarna vertrok zag ik hem met een glimlach voor de televisie zitten. Dat is wel heel dankbaar.”

De eenzaamheid is duidelijk groter geworden sinds de corona-uitbraak, ziet de Menkhorst dagelijks. “Ouderen durven niet naar buiten of mogen niet van hun kinderen. Soms zien ze dagen niemand en zijn ze blij dat ze een praatje met me kunnen maken.”

Laatste strohalm

Menkhorst ziet dan ook schrijnende gevallen. Soms is het zo dat zijn maaltijden ervoor zorgen dat iemand nog nét zelfstandig thuis kan blijven wonen. “Een laatste strohalm. Maar ik heb ook al eens een naakte, oudere man moeten oprapen, omdat hij gevallen was. Ik werk natuurlijk niet in de zorg, maar als het kan dan help je.”

“Menkhorst met proviand!”, roept de bezorger door de intercom van een 87-jarige oorlogsveteraan in Rotterdam-Ommoord. Het is de humor die juist deze meneer Maas zo kan waarderen. “Hij houdt me in leven hè”, zegt Maas in de deuropening met kleine pretoogjes, “maar het is meer dan alleen een maaltijd; even een lach en een gezellig gesprekje. Bovendien belt meneer Menkhorst ook bijna wekelijks om me met mijn wrakkige geheugen eraan te herinneren dat ik ook volgende week weer moet proberen in leven te blijven.”

Meneer Maas is één van de klanten waar inmiddels echt een band mee is opgebouwd. Even verderop in de wijk woont de 80-jarige meneer Kuiverhoven, ook zo’n ‘maaltijdvriend’ van Harm. “Meneer Kuiverhoven is blind, dus ik help hem bij het inruimen van zijn ijskast en vertel hem welke maaltijden het zijn, zodat hij ze op volgorde kan leggen. Hij laat me dus in huis en geeft daarmee wel een stukje vertrouwen.”

Waarschuwen voor babbeltrucs

Dat vertrouwen vindt Menkhorst ook gevaarlijk. Zeker in deze coronatijd worden ouderen vaker het slachtoffer van babbeltrucs. “Mensen moeten voorzichtig zijn en ik waarschuw ze ook. Want ze betalen bijvoorbeeld contant en laten zo zien dat er briefjes van honderd in de portemonnee zitten. Of ze geven me hun pincode om te betalen.”

Menkhorst is duidelijk belangrijk voor de ouderen. En dat zorgt er ook voor dat de bezorger geen dag over kan slaan. “Ik ben al een hele tijd niet op vakantie geweest”, zegt hij lachend. “Ik breng mijn vrouw en dochter graag naar het vliegtuig als ze op vakantie willen, maar ik kies er voorlopig voor om dit werk te blijven doen. Want als ik het uitbesteed dan is het maar de vraag of het gaat zoals ik het doe en de vertrouwensband niet wordt geschaad.”