Kappers zijn er klaar voor: 'Eerste klant komt om half 5 's ochtends'

De kappers zijn er helemaal klaar voor: woensdag mogen ze weer knippen. De spanning rond de voorbereidingen loopt op, ook bij Hair & the City en Adri van Lieshout in Rotterdam.

"Ik ga zo eerst naar de groothandel. Niet om haarverf te halen, maar voor flessen prosecco voor mijn klanten", zegt Ronny Fabianno, die met zijn kapsalon Hair & the City in het centrum van Rotterdam zit. "De telefoon staat roodgloeiend hier. De eerste klant komt woensdagochtend direct na de avondklok om 04:30 uur naar de salon. Daarna volgen alleen maar volle dagen tot 19:00 uur, want we moeten vanwege de avondklok ook weer vroeg sluiten."

Telefoon roodgloeiend

Ook bij Adri van Lieshout staat de telefoon niet stil. Het antwoordapparaat maakt overuren. Hij heeft een salon op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Tien weken lang kon Van Lieshout geen klanten ontvangen. "We gaan woensdag om 6:15 uur open en we zitten tjokvol!"



"We zijn afgelopen maandag eerst met het hele team bij elkaar gekomen. We hebben de zaak helemaal opgeruimd, alles schoongemaakt en de telefoon aangenomen. Er is nog ruimte hoor op woensdag, maar dan wel over drie weken", lacht hij. "We verheugen ons op de coronacoupes en ik ben ook benieuwd hoeveel klanten hun grijze haar houden in plaats van het weer te laten verven. Het wordt hoe dan ook weer een feestje."

Veilig knippen

De kappers moesten vorig jaar ook al hun deuren sluiten. "Het verschil is dat de sluitingsperiode nu langer was. Nederland heeft nu echt behoefte aan een nieuwe coupe en dat gaan we op een veilige en zo goed mogelijke manier doen", laat Wijnand van Unen van de Kappersbond op radio Rijnmond weten. "We hebben een heel goed protocol en vragen al onze kappers om dat toe te passen. Denk aan controle aan de deur, vragenlijsten en het dragen van mondkapjes. Zo denken wij iedereen veilig te kunnen helpen."