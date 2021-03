Het weer van vandaag: prachtig weer met volop zon

Vandaag is het prachtig weer met volop zon en voelt het vanmiddag lenteachtig aan. Het wordt maximaal 14 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en kan zich een mistbank vormen. De temperatuur daalt naar 3 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio. De zwakke wind waait uit het zuidoosten.

Morgen is het nog lenteachtig met zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt opnieuw 14 graden en er staat een zwakke zuidwestenwind.

Bewolkt met regen

Donderdag is het bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vrijdag en zaterdag zijn mooie dagen met flink wat zon en blijft het droog. Op zondag verschijnt er meer bewolking. Het wordt flink kouder met in de middag nog maar een temperatuur tussen 6 en 8 graden. In de nacht en vroege ochtend gaat het licht vriezen. De minima liggen tussen -1 en -4 graden.

Tussen 1 en 10 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,1 graden en de minimumtemperatuur 2,2 graden. Er valt gemiddeld 25,4 mm neerslag.