Medewerker gewond bij overval drogisterij Rotterdam-Kralingen

Bij een overval op een drogisterij aan de Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen is een man gewond geraakt.

De overval vond dinsdag rond 6:00 uur plaats. Het slachtoffer is een medewerker van de winkel. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.

De politie is nog op zoek naar twee verdachten.