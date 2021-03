Dé Croosboot is terug in Rotterdamse kleuren, maar waar ligt-ie dan?

Na vijftien jaar afwezigheid is dé Croosboot terug in Rotterdam. Voorlopig alleen voor een proefvaart. Want ook al dragen veel mensen een comeback van de rondvaartboot over de Rotte een warm hart toe, het geregeld krijgen is een tweede.

Struikelblok is een steiger en opstappunt in Crooswijk. De nieuwe eigenaren en de gemeente Rotterdam zijn al maanden in overleg, maar komen er vooralsnog niet uit. Volgens Leefbaar Rotterdam moet het niet zo moeilijk zijn.

Verrijking

"Hij ziet er geweldig uit, mooi in de Rotterdamse kleuren. Het is een oude boot, maar hij is in ere hersteld; ik vind het een verrijking voor Rotterdam." Trotse schipper Aad Hagenaar draait aan het stuurwiel. Hij heeft de wereldzeeën bevaren en vanwege zijn ervaring is hij gevraagd voor de proefvaart van de gerestaureerde boot.

In 2006 kwam er vanwege bestuurlijke chaos en geldgebrek een einde aan de rondvaarttochten over de Rotte. De boot werd verkocht en voer jaren als de Lady Kim op de Loosdrechtse plassen. Totdat de broers Ton en Maurice den Haan 'm eind 2019 per toeval ontdekten op Marktplaats. Ze deden een bod en wilden de attractie nieuw leven inblazen.

Rotterdamse kleuren terug

De droom is er nog steeds, al hebben de broers een aantal beren op de weg getroffen. "We hadden hem net teruggevaren, en toen ging er iemand niezen in China en was het feest even over", vertelt Ton den Haan.

Vanwege het coronavirus besloten de broers het roer om te gooien, nog een duit in het zakje te doen en de boot uit het water te halen voor een grondige opknapbeurt. Dat is de afgelopen maanden gebeurd op een werf in Delft. Daar heeft de boot zijn Rotterdamse kleuren teruggekregen.

De Croosboot terug in oude glorie wakkert het sentiment van de rondvaartboot op. "De oude eiken die de stad hebben opgebouwd, die hebben er een tocht mee gemaakt naar de Rottemeren. Dan kregen ze soep en een bak koffie, en die mensen kwamen helemaal vrolijk terug. Ik ben blij dat ik de Croosboot weer mag verwelkomen in Rotterdam", zegt Benvenido van Schaik, raadslid voor Leefbaar.

Een rondvaartboot zonder steiger

Het raadslid draagt de terugkeer van de Croosboot een warm welkom toe. Alleen is er nog een tweede probleem: de boot heeft nog geen vaste aanlegsteiger heeft in zijn vertrouwde buurt Crooswijk. Al maanden zijn de broers daarover in gesprek met de gemeente Rotterdam, alleen zit er geen schot in. "Het is allemaal niet gratis, dat kost heel veel geld. En je moet een mooie plek krijgen van de gemeente en die moet toestemming geven", vertelt Ton den Haan.

Een steiger kost maximaal 30 duizend euro. Volgens raadslid Van Schaik moet dat niet het struikelblok zijn en moet de gemeente zo'n initiatief als van de broers Den Haan juist toejuichen. "Laat die boot varen en ga niet moeilijk doen gemeente Rotterdam. Zo'n steiger is qua kosten een druppel op een gloeiende plaat en je gaat er heel veel Rotterdammers een groot plezier mee doen", bepleit het Leefbaar-raadslid. Hij overweegt schriftelijke vragen in te dienen en een debat aan te vragen met de verantwoordelijk wethouder Wijbenga, als er niet spoedig schot in de zaak komt.

Voorlopig verkiest de Croosboot de haven van Bleiswijk als tijdelijke ligplek. En de broers vertrouwen erop dat het goed gaat komen: "Met of zonder steiger, varen gaat-ie, honderd procent."

Muziek aan en bakkie koffie erbij

En als het eenmaal zover is, dan belooft het weer een happening te worden. Daar staat de schipper Aad Hagenaar wel garant voor. "Muziekie aan, bakkie koffie erbij, beetje gezellige mensen, mooi weer", vertelt hij met pretoogjes.

Voor hem wordt het ook een leuk verzetje, want ondanks zijn jarenlange ervaring in de grote scheepvaart, heeft hij nog nooit op de Rotte gevaren. "Ik ben heel Australië rondgeweest. Ik heb alle rivieren bevaren: de Wolga, de Oeral en de Donau. Ik ben over heel de wereld geweest, behalve op de Rotte. Daar weet ik de weg niet", zegt hij. Met een goede rivierkaart gaat het volgens hem wel lukken om niet te verdwalen en de toeristen een veilige en plezierige tocht te bezorgen.