Rotterdams terras vol met opblaaspoppen: 'Het is 5 voor 12'

In het hele land wordt dinsdag actiegevoerd door horecaondernemers. Ze zetten allen het terras buiten, om te laten zien dat mensen veilig en coronaproof op het terras kunnen zitten. Bender twijfelde geen moment en postte afgelopen week op Facebook dat hij navolging zou geven aan de actie: zijn terras zou open zijn en gasten konden langskomen.



'Het is klaar'

Daar is hij inmiddels op teruggekomen. "Ik wilde het echt gaan doen, het terras opengooien voor iedereen. Ik dacht: we gaan gewoon gasten toelaten, het is klaar! Ik hoopte dat heel Rotterdam mee zou doen, maar hoe vaker ik om me heen keek, hoe meer ik zag dat mensen het niet gingen doen." In Delfshaven is Bender de enige die actie voert, vertelt hij.

"Ik zag alweer gebeuren dat ik de lul zou zijn, omdat ik dan als enige open zou gaan." Daarom moest hij iets anders bedenken, want het terras zou hoe dan ook opengaan. Dus is Bender in alle vroegte in de weer met opblaaspoppen. "Dit zijn Sarah en Abraham", zegt Bender lachend. "Daar gaan we leuke gasten van maken."

Tekst gaat verder onder foto



De opblaaspoppen worden op de stoelen op het terras gezet. "We kleden ze ook nog leuk aan, met t-shirts, een maffe pruik en een ooievaarssnavel. zodat het straks vol zit met ooievaars op het terras." Het mag dan een ludieke actie zijn; Bender is bloedserieus. "Ik wil duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is. Dit moet gebeuren."

Onmacht

Voor sommigen is namelijk al te laat: "Voor sommigen is het al vijf over twaalf; het water staat ze aan de lippen." Ondertussen is er nog geen enkel perspectief voor de horeca en dat is waar het wringt. "Het vreet aan me", geeft Bender toe. "Het gaat niet om de centen, maar om de onmacht."

Tekst gaat verder onder foto



Hij gebaart naar het terras, waar het een halfuur later vol moet komen te staan/zitten met opblaaspoppen. "Buiten is het makkelijk mogelijk om op veilige afstand van elkaar te zitten. Het afgelopen weekend zat het in Delfshaven helemaal vol. Mensen zaten overal waar ze konden zitten, maar op het terras mag het niet."

Hij schudt zijn hoofd. Bender is er klaar mee. "Het vreet écht aan me. Je onderneemt niet. Eerlijk gezegd moet het niet nog twee of drie maanden duren, dan ben ik er klaar mee. Dan gaat de Ooievaar dicht. Ik zie het niet meer zitten."