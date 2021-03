Lee Towers viert 75ste verjaardag vanaf 10:00 uur live op Radio Rijnmond

Lee Towers is 75 jaar. Rijnmond laat dit bijzondere moment voor de zanger én ambassadeur van de Rotterdamse haven niet zomaar voorbij gaan en viert zijn verjaardag daarom bij hem thuis in Scheveningen.

Dinsdag 23 maart is Lee Towers-dag op Rijnmond. Zo openen we op Radio Rijnmond ieder uur met een bekende hit van hem en zijn we van 10:00 uur tot 13:00 uur live en geheel coronaproof bij hem thuis. In die uitzending wordt Lee live gefeliciteerd door collega's en andere bn-ers. Ook de luisteraar krijgt middels een spraakbericht de kans hem het allerbeste te wensen, of (geheel in Lee Towers-stijl) een mop te vertellen.

Feyenoord

Ook op deze website en op tv zal goed te merken zijn dat Leen jarig is. Zo zal bijvoorbeeld in Rijnmond Sport te zien zijn hoe hij door de jaren nauw betrokken was bij grote gebeurtenissen als de Marathon van Rotterdam en natuurlijk de huldigingen van Feyenoord.