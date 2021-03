Plan om fors te snijden in Rotterdams ov: minder lijnen en personeel

Volgens de MRDH zijn de harde ingrepen nodig om de financiële crisis als gevolg van het coronavirus het hoofd te bieden. Het aantal reizigers blijft achter. Dat scheelt zeker 379 miljoen euro aan inkomsten. De ov-bedrijven krijgen weliswaar compensatie van de rijksoverheid, maar het zou hen volgens de MRDH ook verplichten om zelf maatregelen te nemen om kosten te besparen.

Het pakket maatregelen dat wordt voorgesteld heeft ingrijpende gevolgen voor de reizigers in Rotterdam en omgeving en op Voorne-Putten. Zo gaat de bus op veel lijnen minder rijden. Bus 37 (Alexander-Capelle) wordt geschrapt. Ook gaat bus 32 (Overschie naar Zuid) minder ritten maken. Veel maatregelen hebben gevolgen voor busreizigers in het weekeinde.

Conducteurs

Bij de tram wordt gesneden in de tramlijnen 7 (minder 's avonds) en 20. Ook worden op de trams een kwart minder conducteurs ingezet. Nu zouden zo'n 200 conducteurs op de tram zitten.

Ook de metroreizigers merken in de plannen veel van voorgestelde maatregelen. Zo wordt er met name geschrapt in de vroege en laten ritten tussen Schiedam en Hoek van Holland. Ook moeten reizigers van en naar Ommoord gebruik maken van een pendel die enkel tussen Ommoord en Alexander rijdt.

Toezichthouders

Daarnaast zou ook een kwart van de toezichthouders op metrostations moeten verdwijnen. Daar werken nu nog honderd mensen. Het toezicht wordt ook nog beperkt tot de ondergrondse stations. Buiten de Rotterdamse en Schiedamse tunnels zouden de toezichthouders niet meer zijn te zien.