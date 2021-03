Brand in Dorpskerk Hoek van Holland, een gewonde

In de Dorpskerk aan de Prins Hendrikstraat in Hoek van Holland heeft dinsdag brand gewoed. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De brand brak rond 9:30 uur uit in de keuken van het gebouw, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De afzuigkap is in brand gevlogen na vlam in de pan. Op dat moment werd er gekookt voor Stichting De Inloop, die maaltijden verzorgen voor mensen die op de armoedegrens leven.

Omdat brand in een kerk lastig te bestrijden kan zijn, waren er meerdere brandweerwagens opgeroepen. Na drie kwartier was de brand meester.

Twee mensen ademden rook in en moesten door ambulance-personeel worden nagekeken. Een van hen had ook brandwonden aan de handen.

De brand is inmiddels geblust. Het gebouw zou niet zwaar beschadigd zijn geraakt.