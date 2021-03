CHIO voorlopig nog op wedstrijdkalender, ondanks opgedoken paardenvirus

Het virus is een nieuwe tegenvaller voor het paardensportevenement. Vanwege het coronavirus kon het CHIO al niet in zijn oude vorm doorgaan. "Het wordt moeilijk organiseren. Zo zal het entertainment-gedeelte er deze zomer niet zijn", zegt Voskuilen. Bovendien wordt het volgens de directeur van het CHIO lastig om publiek in het Kralingse Bos toe te laten.

De CHIO-organisatie kijkt ernaar om online de wedstrijden via een livestream aan te bieden. Het paardensportevenement is een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, die vooralsnog zullen doorgaan. "We houden alle opties open hoe we het CHIO deze zomer gaan organiseren", besluit Voskuilen. Het CHIO is er van donderdag 24 juni tot en met zondag 27 juni.