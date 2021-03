Nog eens vijf verdachten aangehouden voor rellen Rotterdam

De Rotterdammers zijn 17, 17, 18 en 20 jaar oud. De Barendrechter wordt verdacht van opruiing: hij zou berichten op sociale media hebben geplaatst. De Rotterdammers zijn te zien op beelden van vernielingen.

Herkend op beelden

Een van de 17-jarige jongens is te zien op beelden van vernielingen bij een supermarkt. Ook is te zien dat hij stenen gooit naar de politie. De andere 17-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van een scooter op de Groene Hilledijk. Het voertuig vloog later in brand. De 18-jarige zou betrokken zijn bij de vernielingen aan de supplementenwinkel.

De 20-jarige Rotterdammer is te zien op beelden van het omduwen van een container op de Groene Hilledijk. Ook zou hij een bushokje op het Sandelingplein hebben vernield.

Op de avond van de rellen werden 60 mensen opgepakt. Het onderzoek dat volgde leidde tot nu toe tot de arrestatie van nog eens 17 mensen. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Donderdag worden er nieuwe beelden van relschoppers getoond in Bureau Rijnmond en afgelopen maandag zijn er nieuwe verdachten op de schermen in de Rotterdamse binnenstad geplaatst.