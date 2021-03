Podcast Sparta: 'Fans hadden een belangrijke rol kunnen spelen bij achterstand'

De 2-0 thuisnederlaag van Sparta tegen Willem II dreunt nog na op Het Kasteel. De degradatiezorgen nemen toe en Sparta kan na de winterstop nauwelijks meer punten pakken. Presentator Jan Jaap Pruysen, chef sport Ruud van Os en Sparta-supporter Anton Slotboom hadden genoeg te bespreken in de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

Zo werd het Sparta-publiek in het thuisduel met Willem II gemist. Volgens Slotboom hadden de fans een belangrijke rol kunnen spelen in de fase waarin Sparta het moeilijk had. "Je zag na de 0-1 dat de koppies gingen hangen en de schouders omlaag gingen. Je zit thuis je te verbijten dat je geen invloed hebt. Dat maakt de deceptie nog groter."

De mannen bespraken ook de ongelukkige invalbeurt van Jeffry Fortes, die een rode kaart kreeg en een penalty veroorzaakte. Daarnaast kwamen de wisselende opstellingen van Sparta-trainer Henk Fraser aan bod. Tot slot legde de FC Rijnmond Podcast de vergrootglas op de komende degradatiekraker: FC Emmen-thuis.

