Songfestival: alle artiesten voor live-optredens naar Rotterdam, maar moeten verder in hotel blijven

Als het aan de organisatie van het Eurovisie Songfestival ligt, treden de 41 deelnemers gewoon op vanuit Ahoy Rotterdam. Later volgt een besluit of daar ook publiek bij aanwezig kan zijn. De deelnemers moeten, eenmaal in Nederland, in hun hotel blijven.

"Traditioneel gezien brengt het Eurovisie Songfestival Europa samen op één podium en wij zijn nog steeds vastberaden om dit in mei in Rotterdam voor elkaar te krijgen", laat het Songfestival weten. "We koersen op een veilig Songfestival waarbij alle artiesten live vanuit Rotterdam optreden."

In quarantaine

De artiesten wordt aangeraden voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine te gaan. Ook moeten ze voor vertrek worden getest. In Nederland moeten ze in hun hotel blijven, tenzij ze voor het officiële delen van het Songfestival de deur uit moeten.

Iedereen die in Ahoy werkt - artiesten, crew en pers - moeten regelmatig getest worden. Daarvoor wordt speciaal een teststraat opgezet. "Ons doel is helder: besmettingen tijdens het evenement voorkomen." Als iemand positief getest wordt, treedt een speciaal protocol in werking. "Mocht een deelnemer hierdoor niet live kunnen optreden, wordt de back-up opname gebruikt."

'Normaal' Songfestival

De organisatie van het Songfestival heeft dinsdag het coronaprotocol gepubliceerd, waarin op een rijtje is gezet in welke vorm het Songfestival door kan gaan. "Met behulp van uitvoerig testen, mondkapjes, hygiënemaatregelen, aandacht voor ventilatie en innovatie maatregelen wordt een omgeving gecreëerd waarin medewerkers, artiest en pers zo veilig mogelijk kunnen werken."

De afgelopen maanden is gewerkt aan het protocol, waarmee het Songfestival wil laten zien dat het allemaal coronaproof en veilig kan. De maatregelen zijn onder meer door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond goedgekeurd.



Eerder kondigde de organisatie al aan dat een 'normaal' Songfestival met publiek en live-optredens niet 'realistisch' is. Daarom werd begin februari ingezet op scenario B: de anderhalvemeter-editie. De komende tijd houdt de organisatie overigens nog een vinger aan de pols: er kan nog worden afgeschaald in maatregelen. "Onze ambities blijven onverminderd hoog. We zullen er alles aan doen om het hoogst haalbare neer te zetten."