Zaal dicht: topturnsters Manouk en Renate trainen tijdelijk in een speeltuin

Renate aan de rekstok in het Calisthenics Park in Dordrecht

In het Calisthenics Park aan de Dordtse Maria Montessorilaan lijkt het momenteel wel de Olympische turnfinale. Dat komt omdat Manouk Haast en Renate Wijnbeek in de 'fitness-speeltuin' hun oefeningen doen. De getalenteerde turnsters zijn noodgedwongen uitgeweken naar de buitenlucht, omdat hun eigen trainingshal gesloten is.

"Ja, mensen blijven vaak staan", lacht Renate (25). "Soms maken ze een filmpje of zeggen dat ze het zo knap vinden wat we doen." Zelf kijken de turnsters daar anders tegenaan. "Voor ons is dit gewoon de basis, eigenlijk niets bijzonders", vult Manouk (18) aan.

Maar bekeken door 'gewone ogen' is het ronduit spectaculair wat er gebeurt aan de ijzeren rekstokken. Manouk en Renate slingeren op razend tempo volledige salto's, lopen op hun handen, doen de radslag en maken indrukwekkende afsprongen. Het circus is er niks bij.

Ze zijn dan ook niet de eerste de besten. Manouk heeft meerdere Nederlandse titels op zak en turnt samen met Renate op hoog niveau bij Dynamo-Roosendaal. Renate is een Dordtse en kende deze speelplek als uitwijkmogelijkheid toen hun sporthal dicht moest vanwege de coronapandemie. De situatie dwong om creatief te zijn.

"Het is niet wat je hoopt, maar het is niet anders. We willen blijven turnen. Fit blijven en iets doen", vertelt Manouk. "We kunnen hier werken aan onze kracht en lenigheid. Maar zoals in de hal is het toch niet. Daar buigen de rekstokken mee, hier niet en zijn ze stug. Verder schudden de stellages soms als je eraan slingert. En de ondergrond is vrij hard en daarmee loop je het risico op blessures."

"Het is soms moeilijk en frustrerend", erkent Renate. "Je wil gewoon graag de hal in, maar dat mag niet. En turntoestellen sleep je niet zomaar naar buiten." Sporten onder 27 jaar is weer toegestaan, maar daar hebben de meiden niets aan. "En dat terwijl we makkelijk afstand kunnen houden. Turnen is het liefste wat we doen en dat kan nu niet."

Improviseren of niet, de turnsters blijven slingeren in Dordrecht, zolang het nodig is. Met of zonder toeschouwers en tussen de andere sporters die vooral spierballen willen kweken. Manouk: "De Olympische Spelen is misschien te hoog gegrepen, maar ik wil straks wel mijn Nederlandse titels verdedigen. Daar ga ik voor."