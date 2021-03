Liveblog: ABN AMRO WTT; Tsitsipas door naar tweede ronde, Van de Zandschulp debuteert

De tweede dag van ABN Amro World Tennis Tournament is van start gegaan. Een dag waarop twee hooggeplaatste spelers - Andrey Rublev (#4) en Stefanos Tsitsipas (#2) - in actie komen. Rijnmond is er ook vandaag weer bij en volgt alles op de voet.

22:35 - De eerste set gaat naar de Kroaat

Borna Coric heeft de eerste set binnen weten te halen. De 24-jarige Kroaat, de nummer 26 van de wereldranglijst en voor de derde keer actief in Rotterdam, trok in de partij met Botic van de Zandschulp met 6-4 de eerste set naar zich toe.

21:56 - Nederlander Botic van de Zandschulp begint aan debuut in Rotterdam

De 25-jarige Botic van de Zandschulp is in Ahoy begonnen aan zijn debuut bij ABN Amro WTT. De nummer 147 van de wereld kreeg een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek en speelt in de eerste ronde tegen de Kroaat Borna Coric.





21:33 - Tsitsipas wint na bijna 2 uur van Gerasimov

Stefanos Tsitsipas heeft zijn partij in de eerste ronde van het ABN Amro WTT gewonnen. Na bijna twee uur spelen versloeg de als tweede geplaatste Griek in twee sets de Wit-Rus Egor Gerasimov: 7-6, 7-5. Tsitsipas neemt het in de volgende ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz.

20:37 - Tsitsipas pakt na tiebreak eerste set

De eerste set ging na een uur spelen met 7-6 naar Tsitsipas, die de tiebreak met 7-4 naar zich toe trok. De Griek werd in de set door de verdediging van Gerasimov na een lange rally (22 slagen) tot waanzin gedreven en smeet uit frustratie zijn racket op de grond. In de tiebreak wist hij alsnog orde op zaken te stellen.

19:34 - Stefanos Tsitsipas en Egor Gerasimov komen de baan op voor de eerste avondpartij

De Griek Stefanos Tsitspas, de nummer twee van de plaatsingslijst in Rotterdam en de nummer zes van de wereld, neemt het op het centre court van Ahoy op tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov, de nummer 78 van de wereld.

18:35 - Terugkijken: Speciale tennis talkshow met Richard Krajicek en Esther Vergeer

In een speciale aflevering van Rijnmond Sport praat Bart Nolles vanuit Rotterdam Ahoy met Richard Krajicek en Esther Vergeer over het ABN Amro WTT





18:01 - Chardy komt knap terug en vecht zich naar volgende ronde

In een Frans onderonsje heeft Jeremy Chardy afgerekend met Ugo Humbert. Op Court 1 van Ahoy won Humert van zijn landgenoot met 6-4, 7-6, 7-6.

16:12 - Stan 'The Man' Wawrinka ligt uit het toernooi, Khachanov wint in twee sets



De winnaar van 2015 ligt uit het toernooi. Stan Wawrinka verliest ook de tweede set van Karen Khachanov. De Rus breakt de Zwitser op 5-5 en serveert het daarna simpel uit. Khachanov naar de volgende ronde in Ahoy: 6-4, 7-5.

15:21 - Khachanov pakt eerste set tegen Wawrinka

Na een vroege break voor Karen Khachanov tegen Stan Wawrinka, serveert de Rus prima. Hij wint de eerste set uiteindelijk met 6-4.





14:58 - Vanavond maakt Rijnmond Sport een talkshow volledig in teken van ABN AMRO WTT



Vanaf 17:20 uur is er op TV Rijnmond een speciale aflevering van Rijnmond Sport te zien. In een halfuur praten we je bij over het tennistoernooi in Ahoy. Met gasten Richard Krajicek en Esther Vergeer. Mis dat niet!

14:55 - Hubert Hurkacz naar volgende ronde

De Poolse tennisser had in de tweede set beduidend meer moeite met de Fransman Andrian Mannarino. Na eerder met 6-3 te winnen, trok Hurkacz de tweede set na een tiebreak met 7-6 naar zich toe.





14:30 - Stan Wawrinka en Karen Khachanov betreden de baan



Een mooi duel tussen de nummer 20 en 21 van de wereld. Wawrinka, ooit goed voor drie grandslamtitels, heeft de toss gewonnen en begint met serveren.

14:08 - Rublev wint tweede set eenvoudig en plaatst zich voor tweede ronde

Voor Andrey Rubley was de tweede set een stuk eenvoudiger. De Russische nummer acht van de wereldranglijst wint die set met 6-3 en plaatst zich voor de tweede ronde van het ABN AMRO WTT.





13:37 - Rublev wint tiebreak in eerste set; ook Hurkacz goed op weg

De als vierde geplaatste Andrey Rubley heeft meer moeite dan gedacht met de Amerikaanse qualifier Marcos Giron. De eerste set ging richting een tiebreak waarin de Rus alsnog de sterkste bleek. Als Rublev de Amerikaan weet te verslaan, mag hij het in de volgende ronde opnemen tegen Andy Murray.

Ondertussen zijn ook Hubert Hurkacz en Adrian Mannarino aan hun partij begonnen. Daarin is Hurkacz, de Pool, met 6-3 winst in de eerste set goed op weg tegen zijn Franse tegenstander.

12.53 uur - Koolhof ontsnapt in dubbels tegen Nishikori en McLachlan

De eerder besproken Nishikori ligt er in het dubbeltoernooi wel uit. Tegen de als derde geplaatste Wesley Koolhof en Lukasz Kobot kwamen de Japanners Nishikori en McLachlan net tekort: 7-5, 3-6, 10-6. De als derde geplaatste Koolhof gaat daardoor samen met zijn Poolse collega door naar de volgende ronde waarin het Franse duo Chardy-Martin hun opwacht.

12.30 uur - De Minaur wint Australisch onderonsje

De eerste wedstrijd van de dag is gewonnen door de jonge Australiër Alex de Minaur. De Minaur won in twee sets van landgenoot John Millman, die vanaf het begin achter de feiten aan liep en uiteindelijk met 6-1 en 6-4 verloor. Naast zijn overwinning viel De Minaur ook op door zijn sterke spel.

In de volgende ronde neemt De Minaur het op tegen de ervaren Japanner Kei Nishikori. De twee heren, die als respectievelijk 23e en 45e zijn geplaatst op de wereldranglijst, kwamen elkaar één keer eerder tegen. Dat was in 2019 tijdens de US Open waarin Nishikori in vier sets verloor van de Australiër die hij nu weer zal tegenkomen.