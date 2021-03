Sneltest voor je naar de universiteit gaat: 'Hoe eerder ze terug kunnen naar school, hoe beter'

Je bed uitrollen, koffie en spullen verzamelen, want je hebt zo college. En oh ja, nog even een sneltest doen om te kijken of je geen corona hebt. Het lijkt rooskleurig voor studenten die al maanden niet naar de universiteit kunnen en is het resultaat waar Paul Goossens na deze zomer op hoopt.

Deze week is namelijk een pilot gestart met sneltesten onder studenten. De Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College werken eraan mee. "Als dit dé manier zou zijn om fysiek onderwijs weer mogelijk te maken, zou dat fantastisch zijn", zegt projectleider Goossens. Maar, benadrukt hij, het gaat nog puur om een proef en het duurt nog wel even voor de resultaten binnen zijn.

Eerst is men namelijk nog bezig met het onderzoeksontwerp, waar vervolgens een toetscommissie nog een blik op moet werpen. "We hopen dat dat eind deze maand klaar is." Dan kan er in april gestart worden met het werven van deelnemers; 500 van iedere onderwijsinstelling. "Die studenten worden gevraagd om twee keer per week een sneltest te doen en af en toe een PCR-test, om te kijken of de sneltest werkt."

Hoe eerder hoe beter

Het idee is om te kijken wat voor effect de sneltest heeft op het gedrag: "Wat doet dat met studenten als ze onderweg zijn naar school? Of als ze in de collegebanken zitten?" Want: verandert je gedrag als je weet dat je negatief getest bent?

De testen nemen de studenten thuis bij zichzelf af. "Het wattenstaafje vooraan in je neus - niet achterin zoals bij de PCR-test. Het wattenstaafje gaat daarna in de vloeistof en na 20 minuten heb je de uitslag", legt Goossens uit. Die vrijwillige studenten zijn er overigens nog niet, maar Goossens hoopt 'van harte' dat er veel animo is. "Ik denk dat veel studenten en medewerkers terug naar school willen; hoe eerder hoe beter."

Wie hoopt dat de pilot ervoor zou kunnen zorgen dat er dít schooljaar nog fysiek les kan worden gevolgd, wordt teleurgesteld. "We kijken vooral naar 1 september", legt Goossens uit. De daadwerkelijke test duurt namelijk zes weken, waarna er ook nog reportages moeten worden gemaakt. "We zetten in op het nieuwe schooljaar." Het onderzoek is onderdeel van in totaal acht pilots in het hele land.